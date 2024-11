Bruno Nunes: "André Ventura em Lisboa? É sempre um bom candidato"

Bruno Nunes, deputado do Chega e vereador em Loures, o mesmo que apresentou uma recomendação sobre os despejos de habitações municipais que provocou polémica no PS, garante que o objetivo da sua proposta nunca foi penalizar agregados familiares por inteiro e que seria sempre possível “transferir a titularidade dos contratos” para outros membros, assegurando que não há gente penalizada por associação familiar.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sofá do Parlamento”, Bruno Nunes diz que o caso só ganhou dimensão porque António Costa quis “mostrar” a Pedro Nuno Santos o que é ter oposição interna “depois dos comentários na SIC”. E faz uma acusação dura ao antigo primeiro-ministro: “A carta de António Costa é xenófoba e racista”, diz.

Já sobre as autárquicas do próximo ano, o deputado Chega diz aguardar pelas decisões do partido mas assume que gostaria de ser “candidato à Câmara de Loures”. Bruno Nunes assume ainda que André Ventura seria “bom candidato em qualquer lado”, incluindo à Câmara Municipal de Lisboa — hipótese que não está, pelo menos para já, completamente descartada.

“Despejos? Se Ricardo Leão voltar atrás, será no mínimo estranho”

Tem alguma expectativa ou sinal da parte de Ricardo Leão de que a recomendação que foi aprovada resulte numa adaptação do regulamento de Loures sobre o acesso à Habitação?

Tenho a expectativa que quando o PS aprova uma recomendação depois a quer cumprir. Não me passaria pela cabeça que Ricardo Leão ou o PS aprovasse uma recomendação sem qualquer consequência. Recentemente, a Câmara Municipal de Loures mudou a imagem e assina com um novo slogan a dizer “Loures no centro”. Foi preciso o Chega para que Loures ficasse no centro do debate, de uma forma que o PS e, neste caso em concreto, a oposição a Pedro Nuno Santos, decidisse pegar no assunto Loures para recuperar a imagem que António Costa tinha perdido ao longo dos últimos meses dentro do PS. A expectativa agora é sentarmo-nos à mesa com todos os partidos e revermos o regulamento da Habitação, que já prevê, por não cumprimento do principio de urbanidade, o despejo de pessoas. O que consideramos é que não pode haver um livre arbítrio por parte do presidente da Câmara, que, sem qualquer critério, possa fazer uma ordem de despejo. O que queremos é tipificar as situações para que possam ser emitidas ordens de despejo.

Mas num caso prático: uma família de quatro pessoas, com pai, mãe e dois filhos menores, em que um pai comete um crime na rua. Todo o agregado familiar deve ser despejado?

Não, claro que não. Primeiro, temos que entender se quem cometeu o crime é ou não é o titular do contrato de arrendamento com a Câmara. Depois, parto do princípio, que, à priori, quem cometeu o crime nem sequer devia estar na habitação municipal. Por uma razão simples: devia estar preso. A partir do momento em que estava preso, nem sequer se colocava esta questão, porque estava fora do agregado familiar.

E, portanto, aí o contrato passaria para outro elemento do agregado familiar?

Esse é o nosso posicionamento. Obviamente que quem tem um pai que comete um homicídio, não é a família que é toda condenada por isso. Para além disso, sempre propusemos, e está descrito na nossa proposta, que o que pretendemos é que isso seja uma medida dissuasora e que as pessoas entendam que existe uma consequência direta por praticarem um crime contra a ordem pública. Não podem continuar a viver impunemente. Não existe, como já ouvi na televisão, a questão da inconstitucionalidade por se tratar de uma pena. Não é uma pena; é uma sanção administrativa. Mas podemos ir á questão constitucional, que foi colocada inclusivamente por António Costa. Surpreendentemente, a famosa carta em defesa da honra do PS tem uma atitude altamente xenófoba e racista: é António Costa quem faz uma correlação entre os imigrantes e a criminalidade; em momento algum o Chega fez isso.

Mas voltando à vossa proposta. Numa família, uma pessoa é condenada pelo tribunal e o agregado perde a casa? Existiria uma maneira de o agregado manter a habitação?

Obviamente. Antigamente, existia uma coisa nos regulamentos municipais, que entretanto foi alterada, que era a lei dos desdobramentos. Existiam desdobramentos em que o agregado familiar, a partir de determinada altura, quando os jovens atingissem a maioridade, teriam direito a uma casa da Câmara. A transferência da titularidade do contrato pode ser feita. O regulamento municipal já prevê isso. Só que o princípio da urbanidade é pouco rigoroso. O que é que é o princípio da urbanidade? Eu não gostar da sua música? A música estar demasiado alta? Torcer por um clube que me incomoda todas as semanas que ganhe e que faz-se muito barulho dentro do prédio? Não pode ser por causa disso. Queremos tipificar. Quem não sabe viver em sociedade e ataca constantemente o bem público, então não tem que viver à conta do bem público. As casas não são da Câmara; são de todos nós. O Estado não tem nada. Os políticos são eleitos para gerir o erário público e se não o sabem fazer só têm uma solução: sair.

A tipificação deveria ser feita por crime ou bastava a condenação a judicial para determinar essa perda?

O que propusemos foi em relação aos atos de vandalismo e de ordem pública. Na altura em que nos sentarmos à mesa, irei propor ir mais longe, nomeadamente para violadores, pedófilos, para tráfico de armas e de droga. Não podemos ter as normas de uma forma tão vaga que, a determinada altura, o presidente decide como quer e como lhe apetece, sem ter regras para cumprir.

E não há um risco de criar desigualdades ao longo do território? Ou seja, termos municípios com determinadas regras e outros com outras?

Mas já existe desigualdade nos território. A questão do IMI, por exemplo, que continua a depender da boa vontade do presidente de Câmara ou do executivo. Já existem discriminações, que são positivas. Consideramos que, de acordo com a Constituição, a autorregulação e os regulamentos municipais são uma responsabilidade da Câmara Municipal. Surpreende-me ouvir Alexandra Leitão e pessoas que acham que são sumidades na área jurídica virem atacar um princípio constitucionalmente garantido que é o princípio da autonomia e do poder local. A partir do momento em que consideramos que é na Assembleia da República que temos que legislar questões regulamentares dos municípios, estamos a subverter os valores. Mas, no fundo, isto foi para fazer barulho, para António Costa dizer a Pedro Nuno: “Lembras-te quando andavas na SIC a fazer a oposição interna? Então agora sente lá um bocadinho”.

Ficou surpreendido com a posição do presidente da Câmara, Ricardo Leão, de votar a favor da recomendação?

Não. Fico surpreendido é ver o PCP a votar contra. Considero que qualquer pessoa que é eleita, e que tem o princípio da representação do povo, não pode de maneira nenhuma não concordar com isto. É uma questão de bom senso. Assim como me surpreendeu a abstenção do PCP ao voto de solidariedade que foi apresentado na Assembleia Municipal para com o motorista da Carris. Isso é que acho inaceitável.

Não teme que haja um recuo por parte do presidente da Câmara de Loures com toda a pressão que tem existido à volta do assunto?

É uma consequência política. Se Ricardo Leão voltar atrás, será no mínimo estranho. O Chega não apontou uma arma a ninguém. O PS, com bom senso, aprovou uma medida que é da maior justiça social.