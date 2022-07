Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em entrevista ao Observador à margem das primeiras jornadas parlamentares do Chega, Bruno Nunes vice-presidente da bancada parlamentar do partido rejeita que o Chega continue a ser um “partido de homem só”, mas fala num “partido de um homem único”. Sobre o PSD de Luís Montenegro apela a uma “clarificação” e encosta os sociais-democratas à parede. Se continuarem com acusações de fascismo o acordo nos Açores pode cair. Com as legislativas na Madeira já no horizonte, Chega avança com revisão da Constituição para clarificar posições na direita. Governo de direita sem Chega? Sem ministérios e secretarias de estado será impossível.

Na segunda-feira, André Ventura anunciou que em setembro o Chega vai dar entrada com o projeto de revisão constitucional. Sabendo que está chumbado à partida, com a maioria absoluta do PS. É mais um passo do Chega para tentar distanciar ou unir os partidos da direita?

Não sei se está à partida chumbado. Não nos podemos esquecer que quando tivemos o problema da transposição da diretiva europeia por parte do Governo e da vergonha que foi, o próprio primeiro-ministro António Costa disse que estava na altura de pensar, por causa dos metadados, numa revisão constitucional. Veremos se afinal a revisão constitucional servia única e exclusivamente para satisfazer uma necessidade de corrigir um erro do PS ou se o facto desta revisão ser solicitada pelo Chega é o motivo pelo qual fazem o veto — e acreditamos que o façam — pelo princípio de tentar vetar apenas por ser o Chega o que irá, uma vez mais, atrasar o país. Sabemos que os constitucionalistas acham sempre que a Constituição está muito bem. Isto é assim desde a [Assembleia] Constituinte, há uma grande aversão à mexida na Constituição. Achamos que chegou o momento, queremos perceber a posição do PSD e de Luís Montenegro nesta fase em relação a este assunto. Não é uma questão de nos distanciarmos deles, é uma questão de perceber se estão ou não com o nosso posicionamento. Não nos estamos a afastar, só queremos perceber se eles estão a ir para longe e eles é que não se aproximam.

