Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Que estás aqui a fazer, ó preto!”

Entre o momento em que David Fonseca começou a ser insultado e o primeiro soco na cabeça, junto ao ouvido, passaram apenas alguns segundos. Era final da tarde de 19 de setembro de 2015, David estava à porta de um café, ao lado do salão onde decorria a festa de aniversário do filho de um amigo, na Póvoa de Santo Adrião, e, ainda atordoado pela primeira pancada, ouviu alguém pedir ajuda. Acabou cercado por cerca de 15 homens encorpados que continuavam a agredi-lo a murro e pontapé. Já no chão, segundo a memória ainda viva apesar da distância temporal, ainda ouviu: “Vou-te matar… preto… não sais daqui hoje”. As agressões continuaram, com mais murros e pontapés vindos de todo o lado. Até que David conseguiu levantar-se e fugir.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.