Já na reta final, o autor Bruno Vieira Amaral pensou desistir. Trabalhava na biografia do escritor José Cardoso Pires há quase três anos. “Integrado Marginal” acabaria com 550 pesquisadíssimas páginas. E naquele momento, por causa de um erro informático, acabava de perder cerca de um quinto do texto final. “Devo ter tido uma quebra de tensão. Quase chorei”, conta. O percalço acabou por servir de empurrão. Percebeu que seria apenas “uma boa desculpa” para não acabar um livro que tinha medo de não conseguir acabar. E mergulhou de cabeça.

Numa esplanada vazia da zona pombalina do Barreiro, cidade onde mora, Vieira Amaral explica como a relação com Cardoso Pires se tornou tão obsessiva que chegou a entrar-lhe pelos sonhos. A hora é a do Portugal-Hungria para o Euro 2020 (mas em 2021), e só o grasnar das gaivotas interrompe os relatos futebolísticos em fundo. Copo de tinto e maço de L&M azuis em cima da mesa, o romancista, cronista e agora também biógrafo de 43 anos avança que, depois de abordado pela Contraponto para fazer uma biografia, foi ele quem propôs o nome do desalinhado que não queria ficar na História por ser boémio nem por escrever bem, mas por ter criado livros importantes.

Conhecido também por andar à pera e sobretudo por três títulos – O Delfim, A Balada da Praia dos Cães (ambos adaptados ao cinema) e De Profundis – Valsa Lenta (depois da recuperação milagrosa de um AVC) – o lisboeta revela-se em Integrado Marginal o escritor angustiado e perfeccionista, o resistente que abandona o PCP depois do 25 de Abril e o sedutor libertino. Se no início de tudo isto, Vieira Amaral tinha uma relação casual com Cardoso Pires, hoje acredita que nunca vai conseguir livrar-se dele: “Às vezes enquanto escrevo dou por mim a pensar, ‘Será que ele ia gostar disto?’, ‘Será que ia achar que está bom?’”

A ideia que tinha de José Cardoso Pires mudou muito depois destes três anos de convivência?

Quando se convive três anos com um escritor, através de documentos e conversas com pessoas que o conheceram de forma íntima, fica-se com um conhecimento muito profundo. Tinha algumas ideias que corresponderão à imagem que perdura no nosso imaginário, do escritor boémio, de produção lenta e que publicou pouco, mas ao fim deste período percebi que, como todas as imagens superficiais, esta só contava parte da história. Por exemplo, ele não bebia durante os períodos em que estava a escrever. Era um escritor angustiado. Um pessimista com algumas tendências depressivas até. Isso surpreendeu-me. Não correspondia de todo à imagem quase vital que ele projetava e pela qual era conhecido.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pelo que se lê na biografia, um descontentamento permanente, um perfeccionismo quase paralisante. Um homem conhecido por ser brigão e que parece ao mesmo tempo tão inseguro. De onde vinha, na sua opinião, essa angústia?

Como em todos os escritores, há um misto de arrogância e de insegurança. “Será que isto é mesmo bom?” “Será que vai perdurar?” Poucos meses antes de lançar O Delfim, ele diz ao [escritor] José Gomes Ferreira que tem medo de aparecer com um livro fraco. Ao mesmo tempo, tenho a certeza de que soube que O Delfim era um livro diferente, que era “o” livro que ele ainda não tinha sido capaz de escrever.

O Delfim sai em 1968. Neste livro conta um episódio em que, muitos anos depois, já é Cardoso Pires um escritor consagrado, e pede ao editor, Nelson de Matos, para ir ter com ele à Costa da Caparica e mostra-lhe tudo o que tinha conseguido produzir naquele dia: três linhas.

Isso não tinha a ver com a experiência; tinha a ver com o escritor que ele era. Mesmo em relação a ter publicado pouco e a escrever de uma forma lenta, ele nunca usou isso como um trunfo, nunca disse, sou melhor porque rescrevo muito.

Pelo contrário, lamenta esse facto – que se torna ainda mais notório a partir da década de 1980, quando surgem as comparações com Lobo Antunes e José Saramago, que produzem de forma impressionante.

Há uma frase que li há pouco tempo sobre o Fellini: “Era um artista de um enorme talento mas com pouco para dizer.” Talvez o Cardoso Pires tivesse pouco para dizer sob a forma de romance. Penso que ele comete um erro ao tentar sempre mais um romance quando, na minha opinião, era um contista extraordinário. Dominava o género de forma primorosa. Desde muito cedo, o que prova que há um lado intuitivo.