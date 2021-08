“No domingo de manhã, eu estava a caminho da universidade para uma aula quando um grupo de mulheres saíram a correr do dormitório feminino. Perguntei-lhes o que se passava e uma delas disse-me que a polícia estava a retirá-las porque os talibãs tinham chegado a Cabul e iriam espancar as mulheres que não tivessem uma burca”, descreve a mesma estudante universitária que escreveu no The Guardian. “Todas queríamos ir para casa, mas não podíamos usar os transportes públicos. Os motoristas não nos deixavam entrar nos carros porque não se queriam responsabilizar por transportar uma mulher.”

Aos 24 anos, a estudante explica que esperava completar a sua formação universitária em novembro deste ano, mas o sonho caiu por terra com o avanço dos talibãs. Teve uma amostra do terror que a espera ainda no domingo da ocupação, quando testemunhou a diferença entre o pânico no rosto das colegas mulheres e o escárnio nos colegas homens. “Vai pôr a burca”, disse-lhe um. “São os teus últimos dias na rua”, atirou outro. “Vou casar com quatro de vocês no mesmo dia”, garantiu ainda outro.

“Senti que já não poderia rir-me alto, não posso voltar a ouvir as minhas canções favoritas, não posso voltar a encontrar-me com os meus amigos no nosso café favorito, não posso voltar a usar o meu vestido amarelo favorito ou o meu batom cor-de-rosa. E não vou voltar a ter o meu emprego nem acabar os estudos universitários para os quais trabalhei tantos anos”, lamenta. “Eu tinha planos para o futuro. Não esperava que tudo acabasse assim. (…) Quando as províncias iam caindo [para os talibãs], uma após outra, pensava nos meus sonhos de menina. As minhas irmãs e eu não conseguíamos dormir a noite inteira, a lembrar as histórias que a nossa mãe nos costumava contar sobre a era dos talibãs e sobre o modo como eles tratavam as mulheres.”

“Tenho de vestir uma burca e um homem tem de vir comigo”

A liberdade das mulheres foi um dos primeiros alvos dos talibãs nos lugares que já controlaram completamente, explicou à BBC a parteira Nooria Haya (um nome fictício para a proteger de retaliações), uma profissional de saúde numa clínica pública em Ishkamish, no norte do país.

Até à semana passada, o seu quotidiano incluía reuniões frequentes com outros profissionais de saúde, homens e mulheres, em que eram discutidos os procedimentos clínicos do hospital. Mas, depois de os talibãs terem capturado a povoação — uma região fronteiriça vital para controlar o país —, a primeira ordem que chegou ao hospital foi clara: acabaram as reuniões entre homens e mulheres.

“Agora há muitas restrições. Quando saio à rua, tenho de vestir uma burca como os talibãs mandam, e um homem tem de vir comigo”, explicou a parteira à BBC. “De repente, a maioria das liberdades foram-nos retiradas. É muito difícil, mas não temos alternativa. Eles são brutais. Temos de fazer o que eles dizem. Eles estão a usar o Islão para as intenções deles; nós também somos muçulmanos, mas as crenças deles são diferentes.”