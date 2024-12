Burlas com TVDE. Entrou num carro sem ver a matrícula, exigiram-lhe 132 euros e ameaçaram-no. PSP está "atenta"

Os episódios são frequentes junto a zonas turísticas e estabelecimentos de vida noturna, onde os motoristas tentam aproveitar-se de passageiros mais distraídos. As burlas por condutores que se fazem passar por TVDE são um fenómenos conhecido, mas, segundo a Polícia de Segurança Pública, os locais onde acontecem não estão a multiplicar-se. “A PSP afirma que está a acompanhar todo o tipo de fenómenos criminais e, além de se não estar a multiplicar, está a diminuir substancialmente”, garante ao Observador numa resposta escrita.

O Observador questionou a PSP na sequência do caso partilhado pelo ex-jornalista Paulo Pinto Mascarenhas nas redes sociais. O antigo repórter do Correio da Manhã e CMTV explicava que, depois de uma festa da empresa no bar Jamaica, no Cais do Sodré, entrou num falso TVDE que o tentou burlar, exigindo o pagamento de 132 euros por uma viagem de cerca de 15 minutos. Quando recusou pagar tal valor, o motorista não o quis deixar ir. Ainda viria a ser ameaçado por um outro que, em conluio com o primeiro, estacionou mesmo atrás: “A expressão que ele usou foi: ‘Levas um chapadão de cima abaixo’.”

Paulo recusou pagar 132 euros, ameaçaram bater-lhe e conseguiu escapar dizendo que era jornalista

O episódio foi partilhado na página de Facebook do ex-jornalista no início de dezembro. “Fiquei na dúvida se devia contar esta história, mas várias pessoas me disseram que seria importante para avisar os incautos, como eu fui, nunca entrem num TVDE sem verem a matrícula e confirmar na App”, explicou na publicação. “Não tomei as precauções necessárias”, diz também ao Observador, notando que esse foi o primeiro “erro” que cometeu naquela noite.

O segundo, acrescentou, foi, ao oferecer-se para partilhar o transporte com uma colega, não ter introduzido ele próprio a morada dela na aplicação. “Questionámos o motorista se era preciso pôr a outra morada na aplicação e ele disse que não, que ele fazia isso”, recorda, explicando que o condutor tinha a aplicação aberta. Até aí, porém, tudo parecia estar a correr normalmente. O carro deixou a amiga entregue em casa e o falso TVDE seguiu para a dele.