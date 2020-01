À medida que ia conseguindo as fotografias, Rui Luís ia guardando as imagens na pasta que criava para cada uma das vítimas — às quais acrescentava imagens retiradas das páginas do Facebook das mesmas. “Depois de terem fotografias do lado deles, exercem coação”, diz ainda o coordenador da PJ. E basta uma fotografia íntima para tornar os passos seguintes mais fáceis. Foi assim, pelo menos, para Rui Luís: sempre que alguma das menores com quem falava recusava enviar fotos ou fazer videochamadas, ameaçava contar tudo aos seus pais. Com receio, as menores cediam.

O passo seguinte é o encontro pessoal. Em casos em que ainda não foram ameaçadas com a divulgação das fotografias, “muitas vezes, as vítimas acabam por ir aos encontros voluntariamente”, explica Pedro Maia, adiantando: “Outras vezes vão já sob coação. Isto porque, se as vítimas mostrarem resistência, [os agressores] começam a jogar com o material que já tem”. No caso de Rui Luís, os encontros aconteciam na sua casa, na casa das menores, numa carrinha ou em locais públicos, onde realizou, com elas, diversos atos sexuais, segundo o acórdão.

Uma das provas recolhidas pela UNC3T de que o arguido sabia que as utilizadoras que abordava eram menores de idade foi o registo de conversas que manteve com um amigo — cuja identificação nunca foi apurada — sobre os atos sexuais que praticava com as vítimas e nas quais lhe contava a idade que tinham. “Também tem 10/11 anos. Nunca mais me ligou”, disse numa dessas conversas, segundo o acórdão que o viria a condenar.

Mais: numa troca de mensagens com uma das menores, mostrou que sabia que não estava a falar com uma mulher adulta. “Tipo não me posso esquecer que és nova e falar de certas cenas não é apropriado”, disse. Com outra, chegou mesmo a pedir-lhe que “não contasse a ninguém” o que se passava, uma vez que “podia ser apanhado” e “podia ir preso”, lê-se também no acórdão.