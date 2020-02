Por isso mesmo, assim que percebeu que não ia conseguir vencê-los, para arrumar o assunto e passar às questões que verdadeiramente interessam, Pete Buttigieg resolveu juntar-se-lhes e fez com que no material de campanha constassem t-shirts e cartazes com auxiliares fonéticos: “Boot Edge Edge”, parece que é assim que se diz. Nas redes sociais, o marido, Chasten, oito anos mais novo e professor do segundo ciclo numa escola montessoriana, acrescentou outras três opções e deu a lição por terminada — também pode dizer-se Buddha-judge, Boot-a-judge ou Boo-tuh-judge. É escolher e passar à frente.

Options: boot-edge-edge or Buddha-judge or Boot-a-judge or Boo-tuh-judge — Chasten Buttigieg (@Chas10Buttigieg) December 17, 2018

Donald Trump, que poderá ter de disputar com ele as presidenciais de novembro, já lhe chamou tudo, acertada, errada e jocosamente (com uma referência à sua baixa estatura pelo meio): “É um nome impronunciável, por isso é eles lhe chamam… Mayor Pete. Mayor Pete… Mayor Pete, dá-me por aqui”. E apesar de fazer questão de garantir que não está minimamente preocupado com o possível contendor — “Ele está a fazer um trabalho podre a gerir a sua própria cidade, um péssimo trabalho. Mas dizem que o Boot-edge-edge está dois pontos acima do Presidente Trump no estado do Texas. Eu digo: ‘Acho que não’. Eu acho que não. Não, eu não me preocupo muito com isso” —, os ataques que já começou a desferir contra o democrata de South Bend subentendem o contrário.

Como da vez em que, ao telefone com o site Politico, o tentou aniquilar através da comparação com a criança-mascote que durante décadas deu a cara pela revista satírica MAD (e que inegavelmente tem alguns traços em comum com o democrata). “O Alfred E. Neuman não pode ser presidente dos Estados Unidos”, limitou-se Donald Trump, mordaz, a dizer. Pete Buttigieg, que se apresenta como o único candidato “canhoto maltês-americano-episcopaliano-gay-millenial-veterano de guerra” na corrida à Casa Branca, não se ficou e respondeu ao presidente, septuagenário, na mesma moeda: “Alfred E. Neuman. Tive de ir googlar… deve ser uma coisa geracional”.

Se o arranque no cáucaso do Iowa servir de diapasão para a eleição dos restantes delegados do partido e Buttigieg, que não tendo ganho sequer já fez o seu discurso de vitória, conseguir a mais do que improvável nomeação do partido para as eleições de 3 de novembro deste ano, uma coisa será certa: a animação nos debates, entre estas duas Américas em polos diametralmente opostos, estará mais do que garantida.