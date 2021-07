Mas o ecossistema cresceu bastante. Quando entrou para a Bynd em 2014 as coisas não eram como são hoje.

De todo, de todo. E essa evolução é também o que nos dá muito alento para os próximos 10, 20 anos. Em cinco anos, de facto, o que se verifica é um ecossistema muito mais maduro, em que começamos a ter uma cadência de casos de sucesso, novas rondas, empresas que são vendidas, que é fundamental para todos. É fundamental, porque estamos a criar os próximos empreendedores, que estiveram associados a essas empresas e vão criar as novas. A lógica dos empreendedores de segunda e terceira viagem já se começa a sentir em Portugal. O que também permite aos investidores como nós mostrar que isto é um ativo onde faz sentido investir, mostrar aos privados, aos investidores dos nossos fundos, ter maior facilidade de acesso ao capital para nós também podermos crescer e apoiar novas empresas. Acho que estamos nessa fase. No nosso caso em particular isso também está a acontecer. E começamos a ter uma base de projetos que não é tão sazonal.

Acho que isso são sinais efetivos de um amadurecimento do setor em Portugal. Temos estrategicamente um pé ibérico — não só pelo facto de o Santiago ser espanhol e ter família portuguesa, mas também porque vemos muita complementaridade e porque também aprendemos com outros mercados. E estas tendências que referi aqui: os casos de sucesso, a devolução de capital, empresas mais maduras espelha que isso já acontece há algum tempo. Viu-se isso a acontecer. E se olharmos para mercados ainda mais maduros, como uma Inglaterra e uma Alemanha, foi assim que também nasceu o ecossistema, com este círculo virtuoso que é fundamental. Vemos claramente isso a acontecer em Portugal.

Quais são as grandes diferenças entre o ecossistema português e o espanhol?

Nós vemos aqui uma grande complementaridade entre os dois mercados. Por um lado, temos a questão da diferença de dimensão. Espanha é seis, sete vezes maior do que Portugal e isso cria desafios e oportunidades para os dois lados. Por um lado, em Portugal, cria uma necessidade de as startups — como têm um mercado interno muito pequeno — que vão tender a focar-se em negócios que podem beneficiar dessas condições de mercado. É pequeno, mas é inovador, é acessível, etc. Pode fazer-se pouco com poucos recursos, mas tem de se internacionalizar muito cedo, porque é preciso ir para outros mercados e fazer crescer as métricas, consolidar o negócio lá. Isso traz uma mentalidade de criar processos de internacionalização desde o dia um. Ir para Espanha é um mercado natural e isso também é um dos fatores que valorizamos, mas também ir para outros países muito rapidamente.

Em Espanha, como têm um mercado interno muito grande — e isto tem vindo a evoluir também — vão explorar o mercado interno durante mais tempo. Isso é positivo, porque por um lado conseguem métricas muito boas num curto espaço de tempo, por outro, cria o desafio de atrasar a internacionalização. Depois, pode chegar a uma altura, quando as empresas estão numa fase de crescimento muito significativo, que quando vão a convergir estão um pouco atrasadas, porque ainda não criaram esses processos. E, portanto, é com base nesta complementaridade que tentamos explorar estes mercados: as empresas portuguesas têm acesso a um soft landing em Espanha, onde nós também podemos abrir algumas portas. E para as empresas espanholas, Portugal pode ser o primeiro país de internacionalização.

Tipicamente, Portugal tem empresas mais b2b [direcionadas a empresas] de software. Espanha por tradição é um mercado mais b2c [direcionadas ao consumidor]. A nossa estratégia de investimento é investir em empresas que têm uma ligação forte cultural com a Ibéria. Não quer dizer que tenham de estar necessariamente só em Portugal ou só em Espanha, temos empresas noutros países, mas normalmente têm sempre essa ligação cultural, o que também é uma forma de nos diferenciarmos.