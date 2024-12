Ca7riel & Paco Amoroso: os novos "baby gangsta" da música latina

Baño Maria

No alinhamento que apresentaram no Porto, Ca7riel & Paco Amoroso revisitaram “Ola Mina XD”, bem como outros temas antigos. Dos tempos a solo ouviu-se McFly e as misturas de Shipea 2 com Viuda Negra e Mi Deseo com Bad Bitch, estas últimas voando da salsa para a pop de Michael Jackson, referência assumida do duo.

Do início da carreira, trouxeram-nos A Mi No e Cono Hielo, música que poderia ter sido composta pelos Disclosure se eles tivessem nascido nas Malvinas e não em Reigate, em Inglaterra. Foi precisamente com o refrão Saco un fernet (un fernet), cono hielo, cono hielo que o concerto terminou, já as vigas de ferro do Hard Club dançavam como se um tremor de terra estivesse a passar por ali.