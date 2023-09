É o mês dos regressos e no supermercado não será exceção. Depois de um agosto de descida dos preços, setembro arranca com novos aumentos nas prateleiras dos supermercados. A recolha feita mensalmente pelo Observador revela que, face à análise do mês anterior, os preços subiram no cabaz selecionado em dois dos três supermercados incluídos na iniciativa mantida desde abril do ano passado, quando a guerra na Ucrânia começou a ter efeitos na mesa dos portugueses.

O Cabaz Observador de setembro mostra que no Continente, o conjunto de produtos escolhidos aumentou 12,32% face a agosto, para um valor médio de 59,73 euros. Já nas lojas Auchan, a subida foi de 10,65% para os 61,82 euros. Por sua vez, o preço do cesto de produtos na loja online do Pingo Doce (Mercadão), baixou 0,77% para 61,83 euros, ou seja, o valor mais elevado entre as três insígnias. No total, o cabaz registou um valor médio de 61,13 euros, mais 7,02% do que no mês anterior, ou mais 4,01 euros.

