A mais velha residente do lar é uma rapariga de 16 anos grávida de sete meses, filha de um militar das Forças de Defesa e Segurança que permanece em combate no norte da província. A mãe ficou em Afungi, frente ao acampamento da Total, onde ainda se encontravam centenas de deslocados que não conseguem lugar nos aviões de resgate e continuam a enfrentar diariamente a fome enquanto esperam. O pai do bebé está em paradeiro desconhecido. “Ela estava na escola quando começaram os disparos. Fugiu para Afungi com uma amiga, mas a amiga teve de ficar a tomar conta de uma avó, que não conseguia andar”, conta a técnica Albertina Bonifácio.

Num desenho recente que esta futura mãe fez numa atividade no lar, escreveu em cinco linhas aquilo a que chamou uma “african story”:

“Sofrimento das mamãs africanas

Lenha na cabeça, bebé no colo,

Grávida de 7 meses, epá que chato!

Apenas o marido carrega a catana na mão e rádio nos ombros.”

A menina já foi levada ao hospital de Pemba para uma ecografia e confirmou-se que o bebé estava bem.

O dia em que a mãe atendeu o telefone e soube que afinal as crianças estavam vivas

Das 32 crianças que vieram de Palma, 26 foram entretanto resgatadas por familiares que só conseguiram chegar mais tarde, ou outros elementos da família residentes nos arredores de Pemba. Os que ficaram juntam-se a mais quatro sobreviventes dos ataques a Mocimboa da Praia no ano passado (também chegaram a acolher 30 menores desacompanhados nos dias seguintes) e a quatro órfãos de Pemba (que não são deslocados). “Este grupo que veio de Palma parece ter sofrido ainda mais do que os primeiros, que vieram depois dos ataques de Mocimboa da Praia. Chegaram ainda com mais medo. Como se em Palma os estragos do grupo tivessem sido ainda maiores”, compara o educador do lar.

Enquanto houver esperança, o lar e os serviços de ação social não param de tentar localizar os familiares dos menores, o que pode tornar-se uma tarefa ciclópica: muitas crianças não só não têm documentos como não sabem dar dados de identificação dos familiares, nem o contacto. Sempre que há algum desses elementos, é preciso cruzar com as listas de deslocados acolhidos noutros locais de Cabo Delgado, para tentar reunir as famílias. Muitas vezes os casos só se resolvem quando os pais conseguem ir ao lar à procura dos filhos.

Mesmo nos casos em que os menores se lembram do contacto dos pais, alguns perderam os telefones ou simplesmente não têm rede, por as antenas terem sido destruídas pelos rebeldes. Em Palma, só três semanas depois do ataque é que voltou a haver comunicações. Três semanas é muito tempo sem saber nada de um filho e dois sobrinhos.