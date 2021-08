Em terceiro lugar, contrastando com o secretismo e controlo da informação do exército moçambicano, os ruandeses realizam modernas conferências de imprensa, recorrendo a tecnologia eletrónica. As forças armadas do Ruanda antecipam-se na realização dos balanços operativos e os moçambicanos foram-se atualizando a partir do exterior. Jornalistas ruandeses publicam posts nas redes sociais com vídeos e imagens recolhidas no terreno, a quem recorrem os congéneres moçambicanos, sobretudo dos órgãos independentes, com dificuldade de obtenção de acreditação para deslocação ao terreno.

Em quarto lugar, vídeos colocados a circular nas redes sociais expressam um relacionamento franco e descontraído das tropas ruandesas com a população: os primeiros apoiando mulheres locais na moagem tradicional de milho (vulgo pilar); os segundos agradecendo o apoio e a eficácia das tropas estrangeiras, na devolução da segurança à região. Estes vídeos, que não deixam de estar integrados num claro esforço de marketing e de conquista das populações, contrastam com a imagem negativa construída pela gentes locais acerca do comportamento das forças de defesa e segurança moçambicanas, manchada por relatos de excesso de zelo, roubos, detenção de jornalistas, tortura e fuzilamento de suspeitos, situações denunciadas em relatórios nacionais e internacionais, incluindo Universidades Públicas, Human Rights Watch e Amnistia Internacional.

A experiência da guerra de guerrilha em Moçambique

O rápido avanço das forças ruandesas, a relativamente reduzida quantidade de armamento apreendido ou de baixas reportadas, permite admitir a reduzida resistência dos insurgentes às tropas nacionais e ruandesas.

A história militar contemporânea de Moçambique demonstra que operações de grande envergadura contra grupos guerrilheiros — nomeadamente a operação Nó Górdio promovida pelo exército português contra a Frelimo; ou as várias operações conduzidas contra a Renamo – traduziram-se não tanto na confrontação, mas na dispersão territorial dos guerrilheiros em pequenos grupos, misturando-se com a população e abrindo novas frentes de combate.