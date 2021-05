Parecia uma carreira de tiro, com a pontaria ao alvo primeiro-ministro a ser tentada por todas as bancadas do plenário. Um passar em revista das últimas semanas, com a próxima injeção de capital no Novo Banco a agitar a agitar a esquerda e Odemira e os festejos do campeonato a levar a direita (CDS, Ventura e IL) a pedir a cabeça do ministro Eduardo Cabrita. No meio de tudo, António Costa foi desviando dos ataques cerrados, pedindo paciência à esquerda sobre o Novo Banco, enquanto garantia que a injeção é um empréstimo e não um donativo, e oferecendo ao PCP um hospital que é ouro em tempo de autárquicas.

Também segurou o seu ministro da Administração Interna no posto, por ser “excelente”. E ainda agradeceu a João Cotrim Figueiredo um socialista novo que este lhe ofereceu de bandeja, na tradicional picardia ideológica entre os dois sobre quem se sai melhor na crise, o socialismo ou o liberalismo. Foi mais um bimestral com o primeiro-ministro que tem passado menos pelo Parlamento, mas que esta quarta-feira esteve a tarde inteira sob o fogo dos deputados.

Cabrita fica contra tudo e contra todos. “Tenho um excelente ministro”

Já se esperava que a autoridade do ministro da Administração Interna fosse questionada por várias bancadas, mal os deputados apanhassem o primeiro-ministro no Parlamento e assim foi. Estava quente não só a questão de Odemira, e o hesitante realojamento de trabalhadores temporários perante surtos nas explorações agrícolas onde trabalhavam, como também os excessos dos festejos do novo campeão nacional de futebol. Na resposta, primeiro à investida de Telmo Correia do CDS, António costa revelou que foi pedido um inquérito à Inspeção-geral da Administração Interna à atuação da PSP na festa desta terça-feira e também foram pedidas informações sobre a articulação do planeamento daquela noite entre o Sporting, a Câmara de Lisboa e a DGS.

Quanto ao ministro Eduardo Cabrita propriamente dito, Costa não falava diretamente. Dizia que não ia “atirar pedras” sobretudo aos adeptos do Sporting, mas antes “aguardar a informação, o apuramento e o esclarecimento dos factos para retirar as responsabilidades devidas”. Mas se ali ficava a dúvida sobre a segurança de Cabrita no Governo, pouco depois, já em resposta a André Ventura, o primeiro-ministro acabou por oferecê-la de mão beijada: “Quem me dera que o meu problema fosse o ministro da Administração Interna. Queria dizer que não tenho nenhum problema porque tenho um excelente ministro. Convivo muito bem com o senhor ministro da Administração Interna”.