As drogas que consumiu no dia em que cometeu o crime foram as mesmas que, quase um ano depois, o livraram de uma pena de prisão efetiva. Na tarde de 1 de outubro de 2019, L.S. começou a ver vídeos de pornografia infantil — alguns deles, com bebés a serem abusados sexualmente — e partilhou-os com outros contactos. Estava sob o efeito de estupefacientes e isso, segundo o tribunal, fez com que não tivesse controlo total sobre os seus atos — nomeadamente quando admitiu, em mensagens no WhatsApp, que estava com vontade de raptar uma criança para abusar sexualmente dela.

Mas mesmo sob o efeito das drogas, L.S. teve “capacidade para avaliar” os seus atos, segundo o tribunal. Foi apesar delas que o homem se dirigiu à esquadra da PSP do Cacém, em Sintra, onde vivia, nessa terça-feira, mais à noite, depois de ter passado a tarde a ver, a receber e a enviar os tais vídeos. Aos agentes, pediu para ser preso antes que fizesse aquilo que tinha vontade de fazer.

Foi esta a lógica do Tribunal de Sintra para condenar L.S. a três anos de prisão, com pena suspensa, por um crime de pornografia de menores, no passado dia 14 de setembro. “O Tribunal entendeu que não se justifica estar a punir o arguido” com uma pena de prisão efetiva, disse o juiz antes mesmo de anunciar a decisão final. No entanto, o arguido é obrigado a submeter-se a uma avaliação psiquiátrica e “tratamento da eventual perturbação parafílica de pedofilia”.

Pouco mais de 20 minutos chegaram para o juiz Paulo Cunha, presidente do coletivo, fazer um resumo da sentença — 20 minutos em que o arguido esteve de pé e imóvel, só se mexendo para ajeitar os óculos. Nessa síntese, o tribunal deu como provados todos os factos da acusação de seis páginas do Ministério Público — exceto um ponto: o MP diz que “o arguido tinha plena capacidade para se determinar de acordo com a sua própria avaliação sobre a ilicitude do seu comportamento”; o coletivo de juízes não concordou.