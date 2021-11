Caciquismo? "Não está lá ninguém com uma pistola"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A dois dias das eleições diretas no PSD, Paulo Rangel já só pensa nas eleições legislativas de janeiro. O candidato à liderança social-democrata mantém que tudo fará para ter uma maioria absoluta ou, no limite, uma maioria estável à direita, sem o Chega. E se falhar? Rangel não esclarece se vai ou não negociar com o PS para se manter à tona. “Os portugueses que não querem saber de cálculos aritméticos ou do tabuleiro de xadrez”, cortou.

Em entrevista ao Observador, Rangel evitou também dizer o que fará se perder as eleições legislativas com António Costa. O social-democrata lembra que Rui Rio está há quatro anos na presidência do partido, sugerindo que a consequência automática não será a demissão da liderança do PSD. Admite que tudo dependerá do resultado conseguido e promete assumir consequências. “Nunca deixarei de assumir as suas responsabilidades.”

Rangel falou ainda de algumas das suas bandeiras para o país: o combate à corrupção, a reforma da Administração Pública, com valorização salarial de professores e médicos, e ainda da redução gradual do IRC. “O PSD quer ser uma alternativa clara, uma alternativa para a criação de riqueza com objetivo de reduzir e combater a pobreza.”

“Caciquismo? Não há lá ninguém com uma pistola”

Nesta campanha interna no PSD, tem o apoio de uma parte muito substancial das estruturas do partido. Tem o apoio, por exemplo, de Vítor Martins, líder da concelhia de Aveiro. Em 2020, quando concorreu a esse cargo, ele era diretor de um lar de terceira idade de Aveiro e uma carrinha dele foi usada para transportar idosos em cadeira de rodas para votarem. Espera que Vítor Martins faça o mesmo por si neste sábado?

Eu não divido os militantes do PSD em estruturas e não estruturas. Na maioria dos casos, o que acontece é que as pessoas dão o seu apoio a título pessoal.

Neste caso, Vítor Martins transportou idosos em cadeiras de rodas em carrinhas do lar de que é diretor.

Não tenho conhecimento desse facto.

No Observador, escrevemos sobre isso. Não conhece estas práticas?

Até posso ter lido na altura, mas não me recordo. Do meu ponto de vista, as eleições internas são obviamente livres. Presidi várias vezes a assembleias de voto no Porto e o que vejo é que estão dadas todas as garantias de liberdade para as pessoas votarem individualmente e secretamente. Portanto, não há aí nenhum problema.

Em 2017, filmámos e mostrámos o transporte de dezenas de militantes em carrinhas numas eleições internas do PSD. Parte desses transportes foram organizados pela fação de outro apoiante seu, Luís Newton, do PSD/Lisboa. Também esteve envolvido nessas eleições Rodrigo Gonçalves, que participou recentemente numa sessão com militantes de apoio à sua candidatura. Espera ver imagens semelhantes neste sábado?

Insisto: cada militante é livre quando vota. Está a votar sozinho, não está lá ninguém com uma pistola ou a votar por ele. Essa liberdade acaba por ser sempre assegurada. Agora, isto não quer dizer que não haja nos partidos — já houve com certeza — práticas que são condenáveis. Não estou a dizer o contrário. São condenáveis, mas não me vou pronunciar sobre nenhuma em concreto.

O PSD tem ou não um problema de caciquismo?

O momento do voto é absolutamente individual. Ninguém vai votar pressionado. Pelo menos as assembleias de voto que conheci não permitem que ninguém influencie outro. Portanto, ao fim essa liberdade está assegurada.

Não o identifica como um dos problemas do partido?

Mais uma vez digo, e estou absolutamente convicto disto: não distingo entre militantes livres e não livres. Essa ideia não corresponde à experiência que tenho — e não é uma experiência qualquer porque já presidi a várias mesas de voto e vi sempre todos os cuidados, mesmo quando eram pessoas por exemplo com dificuldades de mobilidade.

Na sua moção prevê a criação de uma comissão de ética para o partido. Esta comissão servirá também para punir abusos relacionados com caciquismo em eleições internas?

O objeto exato dessa comissão não está definido ainda. Ele está mais virado para a integridade dos candidatos às diferentes funções — mas isso também podia ser abrangido. A comissão de ética visa criar transparência em todos os processos internos de seleção de candidatos e visa reforçar a confiança dos cidadãos e dos eleitores nos partidos, justamente porque por vezes existem estes relatos. Os partidos, de facto, perderam algum prestígio ao longo destes anos.