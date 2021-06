Daí que o Ministério Público entenda que as reestruturações dos créditos de Berardo, nomeadamente do acordo-quadro assinado a 16 de março de 2012, visou mais camuflar na contabilidade dos três bancos a gravidade dos incumpriemntos de Berardo e também ocultar as decisões sem racionalidade económica que foram tomadas pelos responsáveis que colocaram na mão de Berardo mais de mil milhões de euros para comprar ações do BCP e entrar na guerra pelo poder no banco fundado por Jardim Gonçalves.

O foco da investigação, contudo, está na gestão da CGD e nos ex-administradores responsáveis pelo crime de administração danosa. Isto apesar dos prejuízos alegadamente causados ao BCP e ao BES também terem relevância no inquérito na parte do alegado crime de burla agravada que é imputada a Joe Berardo e ao advogado André Luiz Gomes.

E, no que diz respeito aos administradores da Caixa, o Ministério Público entende que há indícios de que o desrespeito das regras internas do risco estipuladas no banco público terá sido intencional com o objetivo de beneficiar ilicitamente o Grupo Berardo a troco de compensações cuja natureza ainda não possível identificar. Neste caso, há uma suspeita de corrupção que terá de ser esclarecida nos autos.

Carlos Santos Ferreira poderá ter mais crimes

Por outro lado, há uma questão particular relacionada com Carlos Santos Ferreira. Apesar de, para já, ser o único arguido pelo crime de administração danosa, Santos Ferreira é também censurado pelo Ministério Público enquanto presidente executivo do BCP — cargo que desempenhou entre 2008 e 2012.

Ao que o Observador apurou, o Ministério Público está a investigar igualmente as condições em que o BCP, já com Santos Ferreira como líder, aprovou créditos com o máximo de 12,5 milhões de euros.

Com efeito, e apesar de todas as dificuldades que Joe Berardo já tinha para cumprir os diversos contratos de crédito assinados com a Caixa, BCP e BES — e também da queda abrupta da cotação das ações do BCP, de mais de 4,14 euros a 30 de junho de 2007 para 0,845 euros a 31 de dezembro de 2008 —, o BCP de Carlos Santos Ferreira emprestou a 31 de março de 2009 mais 2,5 milhões de euros a uma sociede de Joe Berardo chamada Metalgest.

E a 1 de dezembro de 2010, e apesar de serem conhecidas as dificuldades financeiras da Metalgest, o BCP celebrou novo contrato de abertura de crédito até ao valor de cerca de 10 milhões de euros.