Um Governo regional sem maioria (ainda que todos preguem a palavra estabilidade), um presidente a quem se pede um murro na mesa e uma estratégia política afogada em críticas, em que todos têm dedos apontados e ninguém se atreve a fazer planos a longo prazo. Os ataques às políticas ou à falta delas vão estando no topo da agenda das justificações, mas nos corredores regionais são apontados dedos a dois “culpados”: CDS e PPM.

As acusações multiplicam-se entre ingerências, influências em áreas profissionais, clientelismo e até a alegada imposição de nomes e cargos para determinadas ilhas onde terão mais capacidade de interferir. Os líderes de CDS e PPM são os principais alvos das críticas junto do maior partido do Governo (o PSD) e até de quem já rompeu com o acordo (IL). Artur Lima, vice-presidente do Governo regional e líder do CDS/Açores, defende-se ao dizer que “nunca pediu nada ao PSD” e vira o ataque contra o “velho PSD” (do qual exclui José Manuel Bolieiro). Na mesma linha, Paulo Estevão, líder do PPM, considera que esta é uma “narrativa mitológica” que apenas interessa a quem quer instabilidade.

Os ataques vão sendo mais constantes agora que a tal estabilidade está (mais) colocada em causa e as vozes críticas vão-se multiplicando, principalmente por parte de quem negoceia com o Governo regional — Chega, IL e o deputado independente Carlos Furtado —, mas também no próprio PSD.

