Calema, autocarros e Costa a dar um empurrão ao drama da "mudança sem segurança"

No palco do pavilhão Rosa Mota, no Porto, estavam os Calema e os primeiros acordes do seu “Maria Joana”, mas à direita, no canto da sala ouvia-se um bruaá descompassado com o ritmo que vinha do palco. Uma turba gigante seguia até às cadeiras centrais da primeira fila do comício do PS para encaminhar o cabeça do cartaz do dia: António Costa. O ex-líder veio a campanha pela primeira vez, apoiar Pedro Nuno Santos, e com três ideias centrais: defender o famoso legado, mas agora na primeira pessoa; apelar aos indecisos para que não deitem tudo a perder; ajustar contas. Pelo meio firmou o posto de senador do PS, mas no ativo, já que, a julgar pela forma como atacou os adversários, não parece tencionar sair do palco político — Francisco Assis disse naquele mesmo púlpito o que todos os socialistas sonham (e poucos dizem) e apontou-o à presidência do Conselho Europeu.

Entre Pedro Nuno e António Costa há um clássico “ainda não meti os papéis para a reforma” que parece continuar a valer. O ex-líder diz ter agora “tempo livre” suficiente para ler jornais e ver televisão, por isso trouxe recortes para a “conversa” que quis ter este sábado com os indecisos. Foi a eles que se dirigiu muito diretamente, para avisar que o que fez pode estar em risco. “Será que vale a pena, agora que as coisas se começam a endireitar, fazer uma mudança sem segurança em vez de dar a oportunidade ao Pedro Nuno Santos de continuar o trabalho que estava a ser feito, agora com uma nova energia?”, questionou logo no início da intervenção.