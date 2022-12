Por estes dias não há que enganar: “Sozinho em Casa”, “Música no Coração” ou “Assalto ao Arranha-Céus” figuram entre as escolhas habituais no campeonato dos filmes natalícios. Mas este ano, a dupla João Moreira e Pedro Santo mais uma trupe de animadores, ilustradores e editores, de braço dado com a produtora O Som e a Fúria, decidiram que estava na altura de tentar dar início a mais uma tradição: um filme de Natal do Bruno Aleixo, que se estreia esta quinta-feira em Portugal.

À maneira de Charles Dickens, dos seus contos e do seu malvado Ebenezer Scrooge, Bruno Aleixo também não vai muito à bola com o Natal. Foi por isso a oportunidade certa para os autores tentarem explicar porque é que esta personagem criada em 2007, que teve o seu primeiro filme há dois anos e que continua na rádio — e continua a ganhar fãs no Brasil — não gosta assim tanto desta época. Desta vez, Aleixo tem um aparente acidente de carro com o seu amigo Bussaco e fica em coma. Mas não é físico, suspeitam os médicos e os amigos, é psicológico. Sem recurso a fantasmas, os autores preferiram fazer uma viagem onírica pelos vários natais que Aleixo teve ao longo de uma já longa vida. Sim, sim, este cruzamento entre ewok e canídeo rezingão está quase a bater na idade da reforma (o que não quer dizer que esteja longe de arrumar as botas, porque ainda falta uma estátua). Portanto, já passou por muito.

Ora por natais em casa dos sogros — sim, sim, Aleixo teve uma mulher, a Cristina — ora em casa da vovó no Brasil. Ou mesmo em casa dos seus pais, num novo regresso à infância desta personagem, quando descobriu que um primo fumava e, por isso, decidiu extorquir-lhe o dinheiro porque não quer nada receber livros e roupa. Um filme feito em pandemia, tudo à distância, em conjunto também com a Cola Animation que, ao contrário do primeiro, vive e sobrevive através de vários tipos de animação. E se João Moreira e Pedro Santo tinham sido sido realizadores da primeira longa metragem — como são, de resto, de todos os seus projetos — com atores de carne e osso, onde se deu primazia à exploração de géneros através do universo Aleixo, desta vez a intenção foi mostrar um lado mais frágil da personagem. Porque Bruno não é nenhum Scrooge.

“Já tínhamos visto um Aleixo pequeno, na escola, mas aqui deu para explorar um universo maior com uma família. Deu para explorar outros traumas, associados ao Natal ou não. Depois, no livro do Dickens, existe uma redenção porque o Scrooge passa a ser uma pessoa boa. O Aleixo, como não é assim tão mau, não precisa assim tanto de uma redenção. Mas ela existe, mesmo que seja pequena. Mais importante para nós era mostrá-lo em momentos de maior fragilidade, que é algo que raramente se vê”, conta Pedro Santo em conversa com o Observador. Terá sido “infetado” pelo espírito do Natal? Vamos descobrir.

