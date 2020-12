A Trofa, como o resto do país, entrou no outono a enfrentar uma crise económica decorrente da crise pandémica. Prova das dificuldades dos munícipes é que a autarquia teve de abolir parquímetros e baixar o preço da água para pessoas e empresas. Mas os sinais de crise não se estenderam ao executivo. A 14 de outubro deste ano, em pleno auge da segunda vaga, o município liderado pela coligação PSD/CDS decidiu fazer um ajuste direto de 8.290 euros (6.739 mais IVA) para a compra de sete “Iphones 11 PRO de 256Gb” e “reparação de equipamentos iPhone 7”. A maior parte do valor foi assim para os Iphones 11 PRO, com um valor de mercado a rondar os 1.000 euros, foram — segundo confirmou o Observador junto da autarquia — para uso do presidente da câmara, Sérgio Humberto, para quatro vereadores da coligação PSD/CDS e os restantes dois para altos funcionários do município.

Esta não é a primeira vez em que, no historial da contratação pública, são comprados Iphones topo de gama ou com valores em que o preço de um equipamento excede, por exemplo, o salário mínimo mensal praticado pelas autarquias. Em 2019, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C) — então liderado pela atual ministra da Coesão, Ana Abrunhosa — gastou mais de 15 mil euros para fazer “manutenção e adquirir” Iphones XR. Foram 17 só de uma vez e não foi caso único.

Voltando ao caso da Trofa, o mais recente, a autarquia desvaloriza a compra. Sérgio Humberto, em resposta às questões do Observador, limitou-se a explicar que “em sete anos é a primeira vez que a autarquia está a comprar iPhones e a reabilitar alguns“, não especificando quantos foram melhorados.

Sérgio Humberto confirma, no entanto, que cinco dos novos equipamentos destinam-se aos “vereadores com pelouro”. Em 2017 a coligação PSD/CDS-PP conquistou a autarquia com cinco mandatos, os vereadores que receberam em outubro os novos equipamentos, tendo os restantes dois iPhones sido entregues a “chefes de divisão e técnicos da câmara municipal” segundo a resposta do presidente da autarquia ao Observador.

De acordo com o site que compara preços de várias lojas online, o KuantoKusta, um iPhone 11 Pro com 256Gb de capacidade de memória, desbloqueado de operadora, custa neste momento, cerca de dois meses depois do ajuste direto realizado pelo executivo trofense, entre 1.099 euros e 1.240 euros. Olhando para as principais operadoras (Vodafone, Meo e NOS) os preços deste equipamento ou similar rondam (e rondavam em outubro, momento do ajuste direto) estes valores.

O Observador contactou pela primeira vez a autarquia no dia 20 de outubro, onde apenas conseguiu o contacto da responsável pela comunicação. No dia 21 falou telefonicamente com essa responsável e voltou a enviar o email. Nesse dia 21 de outubro foi enviado email com as questões. Pelo menos uma vez por semana o Observador ligava para a autarquia e pedia para chegar à fala com a pessoa responsável pela comunicação, sempre sem sucesso. A 29 de outubro, 18 de novembro e 24 de novembro o email voltou a ser enviado. A resposta foi a mesma: nenhuma. A 2 de dezembro — mais de um mês depois do primeiro contacto — Observador conseguiu finalmente chegar à fala, diretamente por telefone, com o presidente da autarquia, que perante as questões disse: “Acha que a câmara ia parar toda para responder? O Observador não tem mais nada que se preocupar do que um gasto de seis ou sete mil euros?”

A 1o de novembro, um colunista do Notícias da Trofa, o colunista João Mendes, escreveu um artigo com o título “Despesismo imoral em tempos de pandemia”, onde diz que mais do que o “valor” deste ajuste direto, o que choca é a “falta de sensibilidade social de decisores políticos que, durante uma crise sanitária, social e económica, com milhares de pessoas a passar dificuldades, algumas delas aqui, no concelho da Trofa, decidem comprar telemóveis topo de gama com o dinheiro dos impostos daqueles que os pagam nas suas taxas máximas”.

Atual ministra aprovou compra de 17 iphones Xr quando estava na CCDR

Mas o investimento em iPhones não ocorre apenas em autarquias, embora o contexto socio-económico fosse completamente diferente da recente compra da câmara da Trofa. Na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, ainda sob a presidência da atual ministra da Coesão Territorial Ana Abrunhosa, foram gastos 18.959,65 euros (15.414,35 euros, mais IVA) num ajuste direto para comprar 17 iPhones e fazer a manutenção a “35 equipamentos existentes”. A compra foi feita a 15 de março de 2019.

A CCDR-Centro, questionada pelo Observador, esclarece que destes 17 Iphones, 5 eram Iphones XR (custo rondava na altura os 600 euros por aparelho) para “presidente, vice-presidentes da CCDRC e vogais executivos do Programa Operacional Regional”. A presidente do organismo que autorizou a compra, a atual ministra da Coesão, beneficiou deste ajuste, mas a entidade garante que o equipamento foi devolvido quando abandonou o cargo. “Os equipamentos são da CCDRC, fazendo parte do seu inventário, pelo que sempre que um dirigente acaba a sua comissão de serviço o equipamento é devolvido à instituição”, garante aquela entidade nas respostas enviadas ao Observador.