Os avanços no Hub Criativo do Beato são tímidos e, no meio de algumas máquinas em manobras e operários da construção civil, ao Observador, o responsável da Startup Lisboa aponta agora 2025 para as três fases do projeto estarem concluídas. Rejeita a ideia de atrasos no projeto, falando num “mito” que se criou, muito por culpa das “expectativas que algumas pessoas foram criando”. Nessas pessoas conta-se essencialmente o presidente da autarquia que foi convocando várias conferências de imprensa com anúncios de datas, até hoje nenhuma cumprida.

Quando o projeto foi apresentado à imprensa, em 2016, Fernando Medina queria “até ao final do ano” ter concluído o plano que definirá os usos da Ala Sul da Manutenção Militar. Nessa altura o acordo para a cedência do espaço já tinha sido firmado e António Costa acompanhava o sucessor na autarquia na apresentação das linhas mestras do “novo Hub Criativo de Lisboa”, em junho. No ano seguinte, num evento a que chamaram apresentação pública, foi anunciado que “os primeiros ocupantes” deviam chegar dentro de um ano, ou seja, em 2018. Já em 2018 — e sem qualquer ocupante ainda no Hub — era a que avançava para a imprensa para anunciar que em 2019 abriria no Hub Criativo do Beato, com capacidade para 700 postos de trabalho. Mas o avanço das obras nas infraestruturas continuou a não existir e, só em fevereiro de 2020 a imprensa voltou a ser convocada para uma visita ao Hub do Beato, para dar conta do início das obras nas infraestruturas, com reajuste da data para que a Factory pudesse terminar as obras: final de 2020. Mas é suficiente olhar para os edifícios neste momento para perceber que qualquer meta temporal avançada ao longo dos últimos anos falhou completamente.

Mas nem tudo está como em 2016. Por serem da responsabilidade da Câmara Municipal de Lisboa todas as obras nas infraestruturas (como a rede de esgotos ou de internet, por exemplo), de requalificação dos espaços exteriores e das centrais técnicas do Hub Criativo, estas já avançaram. Ao Observador a autarquia aponta o final deste mês de maio para estarem totalmente terminadas. Custaram quase 4,2 milhões de euros, segundo dados da autarquia. Recorde-se que contas do município para 2020 tinham sido reservados 22 milhões de euros para este complexo empresarial. Mas o investimento municipal está longe de se ficar pelas obras nas infraestruturas. A título de exemplo, só para o transporte e depósito de solos contaminados do Hub do Beato a Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) pagou à empresa Alexandre Barbosa Borges S.A mais de 700 mil euros.

As únicas movimentações que há, por enquanto, são dos trabalhadores das obras de construção, mas a aposta na mobilidade suave já é visível nas ruas do Hub onde não vão circular carros. Já há, por exemplo, onde deixar bicicletas, ou não fosse essa uma das imagens de marca do executivo de Medina.