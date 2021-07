Em 2016, pouco antes de o empresário ter assinado com o então ministro da Cultura Castro Mendes a renovação do protocolo do Museu Berardo, era já público e notório que Berardo estava classificado pela banca como “devedor de alto risco”. À época saíram notícias sobre dívidas do comendador ao antigo Banco Espírito Santo e a própria Caixa Geral de Depósitos terá enviado um alerta por escrito ao Governo de António Costa. Sabia-se também de tentativas de acordo de pagamento entre Berardo e os bancos, que não deram em nada.

Mesmo assim o executivo ignorou as informações e no verão de 2017 o então ministro da Cultura até declarou ao jornal Público: “O Governo não teve conhecimento à data dessa renovação, tal como não tem à data de hoje, da existência de qualquer penhora.” Castro Mendes não respondeu aos contactos do Observador nos últimos dias.

Milhões em Estremoz vindos de Bruxelas

No caso do Museu Berardo de Estremoz, os milhões vieram sobretudo de Bruxelas e foram parar à Associação de Coleções, entidade sem fins lucrativos criada por Berardo em 2005 no Funchal e que detém a propriedade de muitas das obras de arte do comendador (mas não as que se exibem no CCB) e também deste mesmo museu alentejano. Segundo o jornal Expresso, a Associação de Coleções é detida desde o ano passado por uma outra empresa criada por Berardo, a Statuschange.

Foi uma associação muito semelhante à Associação de Coleções, a Associação Coleção Berardo (ACB), que o empresário e o seu advogado André Luiz Gomes terão usaram como principal instrumento para contornar o pagamento de uma dívida de quase 1.000 milhões de euros a três bancos: a Caixa Geral, o Novo Banco e o BCP. Estes três credores receberam de Berardo, como garantia, títulos de participação na ACB, mas manobras como alterações de estatutos em assembleias marcadas à revelia dos bancos e aumentos de capital diluíram a posição dos credores, impedindo-os, na prática, de poderem dispor dos principais ativos: as valiosas coleções de arte do comendador.

Estas manobras com a ACB souberam-se (com menos pormenores) antes da audição de Joe Berardo na comissão parlamentar de inquérito às perdas da Caixa, em maio de 2019. Mas após a audição, os portugueses ficaram a conhecer o alegado esquema com todos os pormenores, incluindo o papel instrumental da ACB, a ausência de regulação sobre este tipo de associações e a extrema dificuldade sentida pelos bancos na recuperação dos ativos (supostamente) dados como garantia.

Nada disto constituiu problema ou serviu de alerta quando a Associação de Coleções, de Berardo, acedeu a fundos europeus. Através do Programa Operacional Regional do Alentejo (Alentejo 2020), a Associação de Coleções candidatou-se ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder) para receber cerca de 2,5 milhões de euros. Mais precisamente, 2.587,577 milhões euros, a serem aplicados na reabilitação do Palácio dos Henriques, ou Palácio Tocha, no centro da cidade, de que Berardo é proprietário, e na instalação do museu.

Quem à época geria os fundos europeus na região era o economista Joaquim Roberto Pereira Grilo, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e, por inerência de funções, presidente do Alentejo 2020. Roberto Pereira Grilo foi nomeado em julho de 2015 pelo então ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva (do Governo PSD/CDS-PP), saiu no ano passado e atualmente é coordenador do Órgão de Acompanhamento das Dinâmicas Regionais do Alentejo junto da CCDR. O dirigente não respondeu esta semana aos contactos do Observador.

O atual presidente da CCDR Alentejo, António Ceia da Silva, fez agora notar com ênfase que o assunto é anterior à sua tomada de posse e indicou ao Observador que os fundos europeus foram transferidos para Berardo entre abril de 2018 e maio de 2019 porque este cumpria os critérios estabelecidos. Ficou por esclarecer se o presidente da CCDR-A considera correta ou incorreta a decisão inicial de apoiar Berardo.

Ceia da Silva argumentou ainda que não foi admitido um outro projeto que o empresário madeirense candidatou ao Feder em 2019, um futuro Museu Berardo de Arte Africana de Estremoz. Porém, os documentos de indeferimento fornecidos pelo próprio presidente da CCDR-A justificam a decisão com aspetos meramente burocráticos e não judiciais ou de idoneidade.