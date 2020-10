No The Washington Post, o colunista David Ignatius analisa o impacto das eleições norte-americanas no resto do mundo. Vários países, aliados e adversários, estão a acompanhar de perto o ato eleitoral nos EUA e têm muito a ganhar e a perder com uma eventual troca de poder. Rússia, Coreia do Norte, China, Turquia, Arábia Saudita têm interesse na manutenção de Trump na Casa Branca; o Irão e alguns países tradicionalmente aliados, incluindo o bloco europeu, o Japão e a Austrália, estão a torcer por uma vitória de Biden. Ignatius explica neste texto a posição de cada um destes países perante a eleição.

As Election Day approaches, there’s a reckoning ahead for countries that placed big bets, pro and con, on President Trump. For foreign leaders who stroked Trump and prospered during his presidency, there’s potential danger if he loses to former vice president Joe Biden. For those who defied Trump, there’s opportunity.

Talking with foreign officials in recent weeks, I’ve been struck by the intensity of their interest in what happens on Nov. 3. They have studied up on the electoral college, the quirks of mail-in voting, the prospect of post-election violence in the streets and disputes in the courts. To say the world is watching does not begin to describe the global focus on the United States.