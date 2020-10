Todos os dias fazemos-lhe um resumo do que se está a passar na campanha eleitoral nos Estados Unidos: as principais histórias do dia, as frases descodificadas, fact checks e recomendações de leitura para estar sempre bem informado até à eleição do próximo Presidente.

O que se passa na campanha

Na campanha republicana, Trump multiplica-se em comícios, mas foi um telefonema interno da campanha que marcou o dia de segunda-feira. Do lado democrata, Joe Biden está a resguardar-se para o debate de quinta-feira com uma agenda praticamente inexistente. É Kamala Harris, a candidata a vice-presidente, que anda nas ruas a pedir votos aos eleitores que estão a votar antecipadamente.

1 Trump em telefonema: “As pessoas estão fartas de ouvir o Fauci e esses idiotas”

Depois de um fim-de-semana agitado, com uma mão cheia de comícios em cinco estados, Donald Trump dedicou a segunda-feira de campanha exclusivamente ao Arizona, um estado que em 2016 ganhou com margem estreita (48,1% dos votos contra 44,6% para Hillary Clinton) e que este ano, de acordo com as previsões mais recentes, poderá mudar de cor: Joe Biden lidera nas sondagens com 49,3% das intenções de voto contra 45,4% para Trump. Decidido a inverter a tendência, o Presidente norte-americano organizou não um, mas dois comícios naquele estado: um durante a tarde, em Prescott, e outro à noite, em Tucson.

Ainda assim, a principal notícia do dia na campanha norte-americana, numa altura em que faltam duas semanas para o dia da eleição (embora cerca de 28 milhões de eleitores já tenham aproveitado a possibilidade de voto antecipado e para entregar o seu boletim preenchido), não foi um comício, mas um telefonema.

Atrás de Joe Biden nas sondagens nacionais (por uns consideráveis 10 pontos percentuais), Trump procurou na segunda-feira elevar a moral da sua equipa de campanha com uma chamada telefónica coletiva com os membros do seu staff, que alguns jornalistas foram convidados a ouvir. De acordo com o The Washington Post, o Presidente não poupou nas palavras para atacar Anthony Fauci, o principal especialista dos EUA em doenças infecciosas e diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas.

Trump e Fauci estão em rota de colisão desde, praticamente, o início da pandemia. No início, Fauci ficou conhecido do grande público por desautorizar Trump em direto na televisão, numa altura em que o médico destacava a importância do uso de máscara e o Presidente desvalorizava a eficácia da proteção individual — e da doença em termos genéricos.

Este fim-de-semana, Fauci deu uma entrevista ao programa “60 Minutos”, da CBS, na qual disse não ter ficado surpreendido quando soube que Donald Trump havia contraído o coronavírus. “Fiquei preocupado e achei que ele iria ficar doente quando o vi numa situação completamente precária, no meio de uma multidão, sem separação entre as pessoas, quase ninguém a usar máscara”, disse Fauci. “Quando vi aquilo na televisão, pensei ‘oh meu Deus, nada de bom vai sair dali, aquilo vai ser um problema’. Depois, com certeza, acabou por ser um acontecimento supertransmissor.”