Campismo selvagem, um mistério em Belmonte e papas de sarrabulho numa “Viagem a Portugal” com José Saramago

A Serra da Estrela e o mistério de Belmonte

Saramago teve pouca sorte na volta que deu pela serra, que encontrou mergulhada em nevoeiro. Nós, pelo contrário, beneficiámos de belos dias e pudemos dar memoráveis passeios, nomeadamente uma caminhada que nos levou do Covão da Ametade (no topo do vale glaciar de Manteigas) até ao vale da Candeeira, um pequeno vale glaciar suspenso onde se encontram bonitas turfeiras. Ainda hoje a forma como o meu filho fez a caminhada algo dura (ainda não havia percursos demarcados, apenas umas pedras que os pastores deixavam para indicar por onde era o caminho) sem nunca pedir colo é motivo de orgulho familiar.

Depois de uma primeira noite de estreia campista passada no Covão da Ametade – e a estreia campista era também uma coisa sempre exigente, pois não existiam as modernas tendas iglô, antes as clássicas com dezenas de estacas que resistiam sempre a entrar no solo –, seguimos por fim as indicações do viajante Saramago e rumámos a Belmonte.

Atraía-nos a misteriosa Centum Cellas, essa torre de grandes blocos de granito que se pode apreciar nas imediações da povoação onde durante tantos séculos resistiu a cultura judaica e viveram disfarçados os seus “marranos”. Concordámos com Saramago que esteve deve ser “o mais enigmático edifício destas paragens portuguesas”, pois na altura ninguém sabia para que teria servido aquela estranha estrutura – “há quem afirme que foi prisão, ou estalagem, ou torre de acampamento, ou vigia”. Mas não nos encantou, pelo que partimos em busca de outro encanto, o que o autor descobrira na Igreja Matriz, “uma das mais belas construções que já viu”, onde “o que impressiona é o equilíbrio das massas, e logo depois a nudez da pedra, sem aparelho, apenas ligadas as juntas irregulares”. Mas há mais, ou haveria mais, há a Pietá, “um grupo escultório representando a Virgem e o Cristo morto, ele deitado sobre os joelhos dela, virando para nós a cabeça barbada, a chaga entre as costelas, e ela não o olhando já, nem sequer a nós”.