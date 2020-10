Antes de trocar Lisboa por Amesterdão, António começa a fazer experiências musicais como autor e tem uma das primeiras aparições em palco. Em 1971 ou 72, desafiado pelo amigo Fernando Heitor, participa num concurso de cantigas no salão paroquial da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Lisboa. Era uma versão amadora do Grande Prémio TV da Canção (futuro Festival RTP da Canção).

Os pormenores já caíram no esquecimento, à distância de tantas décadas. Sabe-se que Fernando Heitor, jovem estudante de Teatro, tinha escrito uma letra para ir a concurso e estava a par das aspirações artísticas de António, tendo-lhe pedido que a musicasse à sua maneira. Conheceram-se por intermédio de Victor Hugo Guerreiro, cabeleireiro no Ayer e colega de Ataíde.

A letra diria qualquer coisa como “trago vinho fresco no peito”. Era romântica, mas fugia do nacional-cançonetismo em voga, inspirando-se, sim, na linguagem moderna que José Carlos Ary dos Santos tinha introduzido no festival da RTP. Curiosamente, Ary dos Santos ficou célebre como poeta repentista, popular no propósito e por vezes quase popularucho no efeito — as mesmas características que se atribuirão a versos de António Variações daí a uns anos.

Entraram no concurso, António cantou e saíram vencedores com o reconhecimento do público a servir-lhes de prémio. No júri estavam artistas católicos que frequentavam aquela igreja, incluindo a actriz Carmen Dolores.

Mais ou menos no mesmo período, António musicou o refrão de um poema do irmão Luiz, intitulado Lodo, acerca das dificuldades da vida na grande cidade. Depois de um breve regresso à terra, Luiz Ribeiro estabelecera-se novamente na zona de Lisboa e tinha-se até casado, em 1972, vestindo um fato oferecido por António. Encontravam-se muitas vezes na casa de Luiz, na zona de Cascais, para almoços ou jantares de rissóis de camarão e arroz de tomate.