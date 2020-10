O real por vezes tende a ser mais simples que os conceitos que criamos para o explicar; e Úria confessa que a primeira guerra “que se manifesta no espírito do disco é uma guerra conceptual que” ele tem com o seu manager “quando ele diz ‘Então agora como é que vamos fazer?’”. “Eu acho que as discografias não têm de ser um passo à frente a seguir a outro passo à frente e não quis fazer um disco que estivesse à frente do anterior. De modo que quis ganhar essa guerra com um recuo. Quis eliminar os trejeitos pop do meu anterior disco [Carga de Ombro, de 2016], e por isso é que muita da eletrónica [de Carga de Ombro] não teve seguimento. Quis anular o disco anterior. Essa terá sido a primeira guerra”.

Mas como guerra enquanto conceito dá “para albergar uma data de coisas”, o pós-guerra do título “podem ser guerras de sexos, guerras internas”, o que faz sentido, se tivermos em conta que quase tudo em Úria é sempre interior – mais que observar o movimento do mundo ele observa o movimento das entranhas.

Na altura em que compunha o disco ele andava a ler poetas do pós-guerra e notou que na poesia que lia “nem havia o lado de reconstrução do mundo nem o otimismo dos boomers, até era muito introspetivo”. Esses poetas eram Elizabeth Bishop, da qual ficou fascinado, Larkin, que ainda conhecia mal, Ted Hughes. Úria também se apercebeu que o poeta do pós-guerra que mais leu (e ouviu) era Leonard Cohen e que Cohen “vai buscar muito aos salmos do rei David, que são literalmente bélicos, mas ele adapta-os e a temática mais presente é o arrependimento, a culpa e o perdão”.