Cancro da bexiga: a importância do diagnóstico

Contudo, este não é o único sintoma com que nos devemos preocupar, pois podem surgir outras alterações nos hábitos urinários. Entre os sintomas mais comuns estão também: “Urinar com mais frequência e/ou com urgência, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, dor ao urinar, dificuldade em iniciar a micção ou alterações do fluxo urinário e dor na região pélvica ou na região lombar”, indica a especialista. A presença de qualquer um destes sinais justifica uma consulta com o médico de família ou com um especialista em urologia.

Perante uma suspeita de cancro da bexiga, é iniciado o diagnóstico que inclui alguns exames específicos, além de um exame de urina. Habitualmente, são realizadas “uma citologia urinária, uma ecografia vesical, uma cistoscopia e uma biópsia para a confirmação histológica do cancro”, esclarece Alina Rosinha. Se a presença de cancro da bexiga se vier a confirmar, é igualmente importante avaliar a extensão da doença e, para isso, pode ser requerida uma TAC toraco-abdomino-pélvica. Este exame complementar permite “avaliar se o cancro está localizado na bexiga ou se já se encontra num estádio mais avançado, com metástases à distância”, justifica a oncologista.

Fumar: um dos principais fatores

Conhecer os fatores de risco do cancro da bexiga é igualmente importante para um diagnóstico precoce. E se, por um lado, alguns fatores não podemos alterar, como a idade e a presença de história familiar, existem outros sobre os quais podemos agir. De acordo com o site Cancro Online, fumar é o principal fator de risco para desenvolver este tipo de cancro. “Os fumadores têm, pelo menos, três vezes mais probabilidade de ter cancro da bexiga do que os não fumadores”, alerta a plataforma.

Beber muitos líquidos é um dos cuidados fundamentais para a prevenção deste tipo de cancro. A plataforma, desenvolvida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro com o apoio da MSD, informa ainda que “o baixo consumo de líquidos” também está associado ao desenvolvimento do cancro da bexiga. A explicação pode estar no esvaziamento regular da bexiga que pode impedir a acumulação de substâncias químicas. Determinados agentes químicos industriais também têm sido associados ao desenvolvimento de cancro da bexiga. O site Cancro Online refere como principais meios de risco: “as indústrias de tintas, borrachas e petróleo”.

História familiar: um fator de peso

Pessoas com familiares que têm ou já tiveram este tipo de cancro correm um risco mais elevado de o contrair também. A justificação pode estar na exposição aos mesmos produtos químicos cancerígenos, como o fumo do tabaco, mas também na presença de determinados genes que tornam estas famílias mais propensas a desenvolver cancro da bexiga. A par da história familiar, a idade também está entre os principais fatores de risco deste tipo de cancro. Segundo o site Cancro Online, “o risco de cancro da bexiga aumenta com a idade. Cerca de nove em 10 casos de cancro de bexiga tem mais de 55 anos”. Infeções urinárias recorrentes e a presença de cálculos renais e na bexiga, ou outras causas de irritação crónica da bexiga, também têm sido associadas ao desenvolvimento deste tipo de cancro. Mas também o género pode ser um fator de risco: este tipo de carcinoma é mais comum nos homens, sendo “cerca de três a quatros vezes mais frequente”, indica o site Cancro Online.

A importância de um diagnóstico atempado

Um diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento definitivo do cancro da bexiga. A taxa de cura varia consoante o tipo de cancro e o estádio da doença. “A probabilidade de cura é maior quando estamos perante tumores localizados, não musculo-invasivos, e diminui no caso de tumores musculo-invasivos e mais avançados”, confirma a médica oncologista Alinda Rosinha.