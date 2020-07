Cancro da Cabeça e Pescoço, um cancro visível

As estatísticas não deixam dúvidas sobre a gravidade que representa o cancro da cabeça e pescoço, sabendo-se que, por exemplo, em 2018, surgiram 650 mil novos casos em todo o mundo, provocando 330 mil mortes. De acordo com a plataforma Cancro Online, trata-se de um problema que representa seis por cento dos casos de cancro em todo o planeta, sendo que em Portugal são diagnosticados cerca de três mil novos doentes anualmente, metade dos quais, em maiores de 65 anos.

6% O cancro da cabeça e pescoço representa 6% dos casos de cancro em todo o mundo

Sendo classificado de acordo com o local em que incide, este cancro pode manifestar-se de forma mais frequente na boca, incluindo lábios, língua, gengivas, interior das bochechas, debaixo da língua e palato (céu da boca), assim como na garganta, nomeadamente na faringe e laringe, ou nariz, e mais especificamente nos seios paranasais (pequenas cavidades no interior dos ossos que estão à volta do nariz). Ainda que seja mais raro, o cancro da cabeça e pescoço pode também ter origem nas glândulas salivares. Por outro lado, e apesar da sua localização, não são incluídos neste grupo cancros relacionados com cérebro, olhos ou esófago.

Impactos físicos e psicológicos

Uma das características mais marcantes do cancro da cabeça e pescoço são as repercussões que pode infligir, não apenas em termos físicos, mas também do foro psicológico e emocional. Isto porque se trata de uma doença que afeta funções tão básicas como falar, sorrir, comer e/ou respirar.

3 mil É o número aproximado de novos casos diagnosticados, anualmente, em Portugal

Tal deve-se às consequências da própria doença e que pode implicar mudanças na aparência, não apenas na face, mas também no resto do corpo. Entre essas modificações, enumeram-se alterações ou perda da voz, dificuldade em respirar e/ou na mastigação, perda de peso significativa como consequência de desnutrição, assim como privação dos sentidos, com especial incidência no paladar, olfato, audição e visão.

Já em relação aos danos psicológicos, o cancro da cabeça e pescoço pode levar a comportamentos de isolamento social, estando esse cenário diretamente relacionado com o estigma que a doença pode provocar, o que, em muitos casos, leva o doente a refugiar-se no consumo de álcool ou tabaco, com a agravante, só per si, de que este tipo de hábitos de vida está na origem da esmagadora maioria dos casos de cancro na cavidade oral, orofaringe, hipofaringe e laringe.

Sintomas e fatores de risco

Perante lesões na cavidade oral que não curam, manchas incomuns, dor e dificuldade ao engolir ou respirar, rouquidão, dores de garganta e/ou de ouvidos persistentes, aumento dos gânglios linfáticos, tosse, dispneia e tumefação cervical — sintomas que também podem ser causados por outras patologias e de menor gravidade, e erradamente desvalorizados —, aconselha-se prudência e uma ida ao médico, seja na área da medicina geral e familiar ou estomatologia, para avaliar a situação. É que estes são alguns dos sintomas do cancro da cabeça e pescoço.