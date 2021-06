Cancro do rim: deteção precoce pode salvar vidas

Em Portugal, tal como no resto do mundo, o cancro do rim é o 14.º tumor mais comum. Só em 2020, no nosso país, foram diagnosticados 1191 novos casos e 524 pessoas perderam a vida em consequência desta doença, segundo dados da Agência Internacional para a Investigação do Cancro (IARC, na sigla em inglês) disponíveis na plataforma Cancro Online. Sabe-se que a deteção precoce deste cancro é um fator determinante para o sucesso do tratamento dos doentes, os quais beneficiam atualmente de importantes inovações terapêuticas, razão por que importa alertar para os principais sinais, sintomas e fatores de risco.

Isto é particularmente relevante, pois embora esta seja, com frequência, uma doença silenciosa, “quando os tumores são detetados muito precocemente, as taxas de remissão são excelentes e podem superar os 90% aos dez anos”, afirma o urologista Lorenzo Oliveira Marconi, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. “Mas para atingir estas taxas, é fundamental que os doentes sejam diagnosticados e referenciados ao urologista precocemente”, reforça. Para tal, é necessário que haja sensibilização em relação a esta doença, razão pela qual 17 de junho passou a ser considerado o Dia Mundial do Cancro do Rim.

Vamos falar sobre emoções? ↓ Mostrar ↑ Esconder PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR O Dia Mundial do Cancro do Rim assinala-se todos os anos a 17 de junho, para chamar a atenção para esta patologia, alertando para os sintomas e divulgando informação sobre o tumor. Este ano, o desafio lançado à comunidade de doentes passou por partilharem como se sentem em termos emocionais. “Precisamos de falar sobre como nos sentimos” foi o mote proposto pela International Kidney Cancer Coalition (IKCC), tendo em conta que 96% dos doentes experimentam problemas psicossociais, mas apenas menos de metade falam sobre isso com a família, amigos ou profissionais de saúde, de acordo com os resultados de um estudo levado a cabo por aquela organização em 2018. E porque diversas investigações revelam que quem fala sobre as suas emoções geralmente se sente melhor, foi este o repto lançado este ano.

O que é o cancro do rim?

Segundo Lorenzo Oliveira Marconi, “o cancro do rim é uma doença na qual células tumorais malignas têm origem no rim”, que é o órgão responsável por filtrar o sangue e eliminar as suas toxinas através da urina. Tal como o especialista explica num vídeo partilhado no site Cancro Online, estas células malignas têm a capacidade de proliferar e invadir tecidos saudáveis, acabando por também afetar outros órgãos através de metástases.

Considera-se fundamentalmente a existência de dois tipos de cancro do rim: o carcinoma de células renais (CCR), que se forma no parênquima renal (local do rim onde é produzida a urina) e é o mais frequente, atingindo cerca de nove em cada dez pessoas com tumor renal; e os carcinomas uroteliais, que têm origem no sistema coletor de urina e são menos comuns.

Quem é mais afetado e quais são os sintomas?

À semelhança do que se observa na maioria dos tumores, “os indivíduos mais afetados pelo cancro do rim são os adultos mais velhos, neste caso, entre os 60 e os 70 anos de idade”, com os homens a serem ligeiramente mais atingidos que as mulheres, já que “em cada três homens diagnosticados, são diagnosticadas duas mulheres com carcinoma de células renais”, informa o médico.