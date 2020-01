Apetecia-me experimentar o outro lado. Como digo no último tema do disco, “Mátria”, “quando tudo é adverso, eu faço o inverso para que equilibre”. Acho que o mundo está tão anos 1930, a caminho do regresso aos fascismos, às intolerâncias e à pouca empatia, que é preciso fazer música como forma de celebrar a humanidade, não de uma forma patética e alienada mas pro-ativa. Por isso, o disco não é só o retrato de uma época que estou a viver, é também essa proposta que me fiz, esse exercício criativo de pegar nos temas e, mesmo que sejam sérios, ir por um caminho cómico, irónico.

Há alguns temas em que isso é especialmente notório…

Há. A “Gaudí”, por exemplo, é uma música que fala sobre o stress e a saturação do quotidiano, mas no refrão canto “bora colar estes caquinhos e fazer um Gaudí”. O “Quadrado Perfeito” é um tema que fala sobre as redes sociais como fonte de stress, de exigência de perfeição e de ilusão de cidadania online, mas tento falar sobre isso de uma forma irónica, no final até sou obviamente contraditória e sugiro: já que tem de ser, não se esqueçam de fazer like no post. A “Todo Chão Quer Ser Floresta” fala sobre o pós-apocalipse de uma forma otimista, no sentido em que digo que quando nos formos tudo vai virar floresta. Normalmente olhamos para o lado mais dramático, e é dramático obviamente, mas tentei ir pelo lado solar da força.

“Quando um artista é compreendido, consensual, já é desinteressante e pouco alternativo”

Além de convidados portugueses, tem no disco o Emicida e o Rael, com quem trabalhou em Língua Franca, mas também a Karol Conka, o Rincon Sapiência e a Mallu Magalhães. Todos brasileiros. Tem-se falado nos últimos anos de uma tentativa de levar a música portuguesa ao mercado brasileiro — temos exemplos recentes como a Carminho e o António Zambujo, com algum sucesso. No hip-hop vão começando a acontecer algumas coisas, também. Tem uma vontade consciente de ter mais impacto no Brasil com este disco?

Isso nem chega a ser uma ambição porque qualquer pessoa que tenha ido ao Brasil dar concertos ou fazer promoção de um disco sabe que aquilo é um continente. Teria de ter um clone que vivesse no Brasil para tentar algum dia ter algum micro-impacto no mercado musical brasileiro. Tenho noção que esse tipo de internacionalização nem sequer é viável, não é uma questão que se põe.

Sou é uma consumidora de tudo o que é música lusófona e o Brasil é o país que tem mais lusófonos no mundo inteiro. Tem uma produção cultural interessantíssima e não falo só da música, estou a falar da literatura, do cinema, da dramaturgia. Consumo muito a cultura brasileira no geral e o facto de ter tido oportunidade de fazer música com o Emicida e o Rael fez com que criasse algumas pontes que me permitiram convidar para o meu disco pessoas que admiro muito.

Conheceu algumas delas através do Rael e Emicida?

Conheci a Karol Conka e o Rincon Sapiência através do Emicida, do Rael e do Fióti, que é o irmão do Emicida e CEO da Lab Fantasma — a editora deles. Foi uma questão de aproveitar as pontes que fui criando para fazer música com pessoas que admiro imenso. Nunca pensei: vou fazer uma música com esta pessoa e de repente vou ficar conhecida no Brasil. Tenho noção, porque já fui lá algumas vezes, que mesmo indo à televisão, à rádio e falando com a imprensa, para ter uma verdadeira internacionalização seria preciso muito mais. Era preciso um investimento de tempo, dinheiro e trabalho que nunca vou sequer ensaiar.

Agora, não invalida que haja um micro-público que ouviu Língua Franca ou que foi ao festival Terra do Rap, a que fui em 2014, que conheça e siga o meu trabalho. E sendo um micro-público no Brasil inteiro, em comparação com a nossa realidade acaba por ter impacto na demografia dos meus ouvintes. Lembro-me que depois de Língua Franca, durante muito tempo a cidade do mundo em que tinha mais ouvintes era São Paulo. Em segundo estava o Rio de Janeiro, Lisboa estava em terceiro lugar e o Porto que é a minha cidade estava em quarto. Essa discrepância na dimensão dos dois países acaba por fazer alguma diferença, mas não tenho nenhuma ambição de conquistar o Brasil. Era uma proposta inglória à partida.

A “Passiflora” é uma segunda abordagem a um instrumental que tem um excerto da Amália a cantar. A primeira foi a “Flor de Maracujá”, do Stereossauro, em que escreveu a letra para o Camané cantar. A segunda é esta, em que o Camané canta o refrão mas no resto da letra está a Capicua a rappar. Quando estava em estúdio com os headphones a ouvir a voz da Amália, não sentiu um arrepio na espinha?

Senti esse arrepio logo quando ouvi o instrumental pela primeira vez. Aliás, a história desta música é esse arrepio. Já tinha feito um tema para o álbum do Stereossauro, o Bairro da Ponte, que se chamava “Duas Casas”. Até já tinha gravado. Ele depois mandou-me aquele beat e disse-me: olha este que fiz. E eu: não acredito, é incrível, quero esse beat para mim, já escrevi para o teu disco, vais ter de me dar esse instrumental para o meu. Mas depois o Camané acabou por escolhê-lo e acabei por fazer um negócio com o Stereossauro. Acordei com ele que escrevia a letra para o Camané mas depois fazia uma segunda versão para o meu disco.

Senti o arrepio e a responsabilidade logo no primeiro momento. Quando ouvi a música, senti que tinha de escrever e que tinha de estar à altura do chamamento. Gosto muito do tema [“Flor de Maracujá”]. Nem é sequer pela letra, acho que o todo — o instrumental, a letra e a voz do Camané — casou muito bem e que a música é especial. Depois a segunda versão não podia ficar aquém [sorri], quando a fiz já tinha uma fasquia a cumprir, porque se ficasse fraquinha mais valia não ter feito nada. Tinha de ser igualmente intensa. O mote da primeira letra foi pegar nos versos da Amália, “Cantar como quem despe / eu canto este meu sangue / este meu calor”, e falar nisto de cantar não só como ato de generosidade — pomos no canto a nossa emoção, sangue e vísceras — mas como necessidade vital. O mote da segunda já foi: ok, faço isto por necessidade e é um ato de generosidade, mas há muitos embates pelo meio com a realidade: com a indústria, com a crítica, com a tribo… há tantos desconfortos no ofício que precisava de fazer uma certa catarse.