O cardeal australiano disse esperar, “para o bem da Igreja”, nunca encontrar provas de que “o dinheiro do Vaticano foi usado, se não para corromper diretamente, pelo menos para envenenar o ar” à sua volta. “A minha família disse-me muitas vezes que teria sido diferente se a máfia me tivesse caçado, ou outros, talvez os maçons, me tivessem caçado. É muito pior se alguém dentro da Igreja te está a tentar destruir”, salientou Pell. Para o australiano, os ataques à sua reputação não são surpreendentes. Na entrevista ao canal italiano, Pell assinalou que, “salvo muito poucas exceções”, quase todos os responsáveis do Vaticano encarregados de levar a cabo reformas no sistema financeiro da cúpula da Igreja “foram atacados pela comunicação social ao nível da reputação de uma forma ou de outra”.

Trump é “um bárbaro, mas é o nosso bárbaro”

Nas entrevistas que deu esta semana, George Pell descreveu os seus dias na prisão como “horríveis”, mas garante que encontrou maneira de lhes sobreviver com uma rotina diária. “Eu sabia que podia recorrer da decisão, que não acabaria ali. Sabia também que se as coisas corressem mesmo muito mal nesta vida podia, com sucesso, apresentar os meus argumentos a Deus na próxima vida”, disse à RAI News.

Na apresentação virtual do livro onde descreve ao detalhe a sua vida na prisão, Pell falou também dos seus pontos de vista sobre vários aspetos da atualidade global — incluindo sobre o fim do mandato de Donald Trump na Casa Branca. “Ele foi um pouco bárbaro, mas foi o nosso bárbaro”, disse Pell, considerando que o Presidente cessante dos EUA contribuiu positivamente para a causa cristã (uma opinião contrária à do Papa Francisco).

“No geral, penso que Trump deu um contributo positivo à causa cristã”, disse Pell, sublinhando decisões como as nomeações de católicos, como a conservadora Amy Coney Barrett, para o Supremo Tribunal norte-americano, e a decisão inédita de participar na Marcha pela Vida, uma iniciativa contra o direito ao aborto. “Numa democracia, nós, os cristãos, temos o direito, e na verdade a obrigação, de lutar para manter os valores cristãos na vida, porque, no momento em que eles começam a desaparecer, conceitos como verdade, razão e liberdade de expressão” também desaparecem, defendeu Pell.

Por outro lado, o cardeal australiano reconheceu que “noutras áreas” Trump não foi “suficientemente respeitador do processo político”. “Enfraquecer a confiança nas grandes instituições públicas não é coisa pouca”, acrescentou Pell.

Papa emérito deve deixar vestes brancas e voltar a ser cardeal

No livro, o cardeal australiano debruça-se também sobre a necessidade de criar protocolos concretos para o lugar de Papa emérito, que surgiu em 2013 com a surpreendente resignação de Bento XVI, mas que poderá manter-se como uma tradição para o futuro (aliás, para muitos analistas, a resignação de Francisco já não é uma questão de “se”, mas de “quando”). Para evitar confusões, George Pell defende que o Papa emérito devia abandonar as vestes brancas e voltar ao título de cardeal.

“Não conheço ninguém em Roma que não acredite que são necessários protocolos para os papas que se reformem”, disse Pell na conferência de imprensa. “Obviamente, muitos adoram os papas, temos muito respeito por eles, mas a necessidade da situação, a unidade da Igreja, está num nível diferente, que vai além de uma determinada personalidade“, acrescentou.