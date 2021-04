Tomou a vacina contra a Covid-19 recentemente, certo?

Sim. Tomei a vacina da Pfizer/BioNTech. Senti uma dor no ombro e tive um pouco de febre, mas isso só me provou que a vacina estava a funcionar.

Não teve nenhum receio de a tomar?

Não, estava ansioso para tomar a vacina. Estou muito contente por tê-la tomado e espero que toda a gente a tome o mais depressa possível.

Comprende as pessoas que têm receio de ser vacinadas contra a Covid-19?

E importante que os fabricantes de vacinas e os governos investiguem aprofundadamente as vacinas e partilhem todos os dados que têm com o público. E é importante que o público olhe para essa informação. Se olharmos para essa informação e se pensarmos sobre a pandemia, percebemos que os prós da vacinação são esmagadores. Se houver pequenos riscos em certas vacinas então, os reguladores devem pensar na melhor forma de gerir os riscos e os benefícios. A questão é que nós corremos riscos maiores todos os dias, quando vamos para a estrada conduzir — mas fazemo-lo à mesma porque é uma coisa que precisamos de fazer. Sabemos que há um risco inerente, mas fazemo-lo de qualquer modo. E às vezes pomo-nos na estrada, correndo esse risco, para ir às compras, enquanto esta vacinação pode salvar-nos da morte por Covid-19. Na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, estamos muito longe do fim desta pandemia. Prova disso é que os casos estão a subir. Por isso, é extremamente importante que as pessoas sejam vacinadas, não apenas por elas mesmas, mas também pelas outras. Porque, quando se é vacinado, não só diminui dramaticamente o risco de ficar doente com Covid-19, mas também porque há cada vez mais evidência — começa agora e emergir — de que também não se transmite às outras pessoas. Ou seja, vamos estar a ajudar as pessoas que não podem ser vacinadas já.

Pensemos na associação entre algumas vacinas e o surgimento de coágulos sanguíneos. É uma reação adversa muito rara, mas pode acontecer a qualquer um. Não será mais fácil aceitar o risco quando simplesmente se pensa que não vai acontecer connosco?

Não é completamente claro até que ponto as vacinas são realmente responsáveis por estes coágulos sanguíneos muito raros. Mas, mesmo que seja assim, há milhões de pessoas a serem vacinadas e apenas algumas estão a desenvolver coágulos sanguíneos, alguns dos quais podem não ter nada a ver com a vacina, de resto. Pode ser que faça sentido que as pessoas mais novas não tomem a vacina da AstraZeneca para gerir o risco e o benefício. Mas também há outros medicamentos para tratar outras complicações que também têm um pequeno risco de efeitos adversos como os coágulos sanguíneos. E nós tomamo-los à mesma porque nos salvam as vidas. É assim que devemos pensar também para as vacinas. É assim que vejo as coisas.

Mas na maioria das vezes, quando se compram esses medicamentos, não somos avisados dessas reações adversas por serem tão raras. Com as vacinas, ouvimos falar dessas reações adversas todos os dias, mesmo sendo elas raras também. Estamos perante um problema de comunicação?

Acho que o grande problema de comunicação com esta pandemia é que não estamos a pensar o suficiente. É difícil comunicar o verdadeiro horror do impacto que a Covid-9 está a ter. Sabe, se pudéssemos ter uma fotografia de cada pessoa que está ligada a um ventilador neste momento… As milhares e milhares e milhares de pessoas que estão num ventilador… Se pudéssemos ter uma fotografia de cada pessoa que morreu de Covid-19… Acho que isso ajudaria as pessoas a colocar esses riscos em perspetiva. É complicado fazermos esse exercício porque temos regras muito sensíveis sobre a privacidade nos hospitais, por isso é difícil para os jornalistas mostrarem sequer uma parte desta catástrofe em Nova Iorque, por exemplo. Conseguimos fazê-lo um pouco — por exemplo, quando a pandemia atingiu mais fortemente a cidade, havia uma fotografia aérea de uma pequena ilha perto de Manhattan com trabalhadores a escavar covas. Havia tantos cadáveres que precisavam de ser enterrados que teve de haver um enterro a grande escala de emergência. Isso chocou verdadeiramente as pessoas, porque lhes mostrou que as pessoas estava a morrer em números muito elevados. Mas depois ficámos insensíveis a isto, pelo menos nos Estados Unidos. As pessoas estão a fingir que ainda não estamos em emergência, estão a convencer-se de que, de alguma forma, a pandemia já terminou. Mas há parte do país — Michigan, por exemplo — onde os casos estão a crescer exponencialmente outra vez. Isto faz-me sentir que a verdadeira falha de comunicação é que não estamos a explicar às pessoas que… milhões e milhões de pessoas já morreram e milhões de pessoas ainda podem morrer. Precisamos de enfrentar este problema e uma parte disso envolve a vacinação.