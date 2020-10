Cantora, compositora, atriz, ex-modelo, ex-primeira dama e mulher do antigo Presidente francês, Nicolas Sarkozy, Carla Bruni está de regresso aos discos, depois de sete anos sem lançar um álbum de originais. O título do conjunto de treze canções é o nome da artista, das que se ouvem num “dia chuvoso com um copo de vinho ou no carro a caminho das férias”. Ou seja, é o regresso à superfície, depois de tempos com muita imprensa à volta da sua relação com Sarkozy, em redor dos escândalos de corrupção em que o ex-chefe de Estado francês esteve e está envolvido. “É política. Algo para impedir que o meu marido volte à política. No início houve imensos casos, agora há só dois. Vão morrer como os outros”, diz.

Nesta conversa com o Observador, Carla Bruni, sempre de riso fácil, sempre de resposta mordaz, confessa que nunca parou de escrever, só é mais lenta do que alguns dos seus pares, “que lançam álbuns todos os anos”. Mas é também neste estilo contemplativo, de alguém que parece resolvido com o passado, e de quem, desde os 19 anos, tem andado com os holofotes muito colados a tudo o que diz e faz, que confessa ter-se convencido de que o amor é algo individual, que não se encontra na sociedade, que não pode ser coletivo. E que até pode ser descoberto em plena era Covid-19.

Sobre o momento que vivemos, no meio de uma pandemia e onde o ódio tem sido mais espalhado do que o amor, a artista franco-italiana prefere afastar-se da política. Não dar opinião, não se comprometer, ao contrário de tantos outros artistas. “Vivo numa bolha. Sou uma sonhadora. Até enquanto o meu marido foi Presidente, mesmo nessa altura não tinha muito interessa na política”. A Carla o que é de Carla, por isso, vamos à música para não aumentar ainda mais o ruído (é que, lá para o fim da conversa, Bruni aproveitou para afinar a voz).

[“Quelque Chose”:]

Este novo álbum é intimista, simples, completamente contrário aos tempos que vivemos: de distância, onde há pouco ou nenhum toque. Porquê lançá-lo agora?

Lancei um álbum há três anos [French Touch], mas não o escrevi. Depois fiz uma tour longa. Ou seja, continuei a trabalhar. Só que voltei a escrever, escrever, escrever e quando tinha algumas canções procurei um produtor, encontrei o Albin de la Simone, que fez toda a produção e depois chegou a Covid-19. Este novo álbum tem uma energia que não se relaciona nada com a pandemia. Mas o vírus não nos parou. Todos queríamos trabalhar, até porque há pouco trabalho na música. As pessoas estão a morrer.

É um disco para ouvir num dia de chuva com um copo de vinho?

Sim. Num ambiente confortável e ternurento. Pode ser ouvido num dia chuvoso, ou no carro a caminho das férias.

Sente-se agora melhor escritora ou melhor cantora?

Tenho muita dificuldade em saber o que sou. Diga-me você: sou melhor cantora ou escritora? Ou está a fazer esta entrevista porque lhe pediram?

Não, de todo. Fui eu que tratei das perguntas.

É que é muito difícil para mim saber quem sou ou o quê. Não tenho julgamentos, isso não existe na minha vida. Quando me oiço fico confusa.

Porquê?

Não fica confuso quando ouve a sua voz?

Por vezes. Porque pareço mais velho.

Certo. Há uma distância ou uma intimidade connosco que torna difícil ter uma opinião objetiva. É melhor perguntar aos outros.