Garante que vai conseguir unir o partido depois da corrida à liderança da Iniciativa Liberal, mas não recua na vontade de convocar eleições para a bancada parlamentar. Assegura que sempre fez críticas à forma como o partido foi conduzido, mas só em reuniões da direção. Escusa-se a classificar João Cotrim Figueiredo como líder autocrático, mas defende como objetivo fazer as coisas de forma “mais descentralizada”. Critica a forma como são escolhidos os deputados, mas não levantou dúvidas sobre o processo que resultou na sua própria escolha como deputada.

Em entrevista ao Observador, no programa “Sob Escuta”, Carla Castro, deputada e candidata à liderança da Iniciativa Liberal, recusa as críticas de deslealdade dos adversários e chega a sugerir que está em curso uma ofensiva própria das campanhas internas de outros partidos.

“Nós não somos um ‘PSD 2’, não estamos aqui com outras práticas partidárias. Eu não ando com liberalómetros, não ando ‘perturbada’, não ando a escrutinar o que é que outros disseram há não sei quantos anos”, diz.

Sobre atuais e futuros acordos com o Chega, Carla Castro põe as coisas nestes termos: “Nos Açores, é para replicar no futuro; na Assembleia da República, não é aceitável”, diz. Nesta entrevista — a terceira de uma série que contou com os três candidatos à liderança da IL e que culminará com um debate entre todos, agendado para esta quinta-feira –, Carla Castro deixa ainda outra certeza: se for escolhida como líder do partido e se falhar a eleição de um eurodeputado, colocará o lugar à disposição.

