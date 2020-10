Dos números de quinta-feira, estava à espera. Só não esperava que fossem dois dias, quinta e sexta, muito acima da média. Agora é preciso olhar para os próximos dias e ver se esta tendência se continua a verificar, se de facto estes números são indicadores de um início de uma nova tendência. Os dados de sexta foram uma surpresa porque estava à espera de um valor na ordem dos mil casos, de acordo com o nosso modelo.

O sábado trouxe-nos 1.646 novos casos. Isso está dentro das suas previsões?

Sim, embora estejam acima da tendência de diagnóstico. Ou seja, em termos de número de contágio, estão dentro da estimativa; em termos de diagnóstico — que normalmente anda um pouco atrasado — estão acima da média, o que pode refletir um resultado de uma maior esforço de testagem e rastreio, isto é, uma maior eficácia das equipas que estão no terreno e maior capacidade de processamento de testes.

É expectável que nos próximos dias, em termos de notificação, os números baixem um pouco. Mas a partir de agora, depois desta tendência que ficou definida nesta semana, será de esperar que, em termos médios, os números semanais (a média da semana) comecem a ser sempre superiores a 1.500 casos diários.

O que é que isso nos diz em termos de propagação da doença?

Para sabermos isso precisamos de olhar para a data do início dos sintomas dos infetados, não para a data em que saiu o relatório do teste dessa pessoa. Os epidemiologistas ainda vão mais longe: pegam nesses dados e corrigem-nos em função do período de incubação do vírus. Essa é que é mesmo a curva epidémica, ou seja, é a curva da data de infeção. É extremamente difícil de calcular, mas o Instituto Ricardo Jorge fá-lo e chama-se nowcasting.

O especialista em biologia quer saber a propagação do contágio, não da doença, porque a ideia é tentar identificar quem está contagiado para evitar que um infetado contagie outras pessoas. Portanto, a ele não interessa o número de casos que são oficialmente reportados: o que interessa é o número de casos que hoje foi infetado. Funciona ao contrário: temos os casos reportados, vamos ao processo de cada caso ver quando foi o início dos sintomas e o caso salta para essa data. Se foi sete dias antes de o caso ser reportado, salta para sete dias antes. Isso, aliás, está nos relatórios da DGS [Direção-Geral da Saúde], na segunda página.

Como se faz isso tendo em conta que há muitos casos assintomáticos?

Se nós olharmos para esse gráfico, temos lá exatamente o número de casos confirmados por data de início dos sintomas, de diagnóstico ou de notificação. Há casos em que o médico não conseguiu identificar quando começaram os sintomas, como é o caso dos assintomáticos e, nesse caso, passa para a data da recolha da amostra. Se há dúvidas ou não se sabe quando é que foi colhida a amostra, passa para a data de notificação, ou seja, quando saiu o resultado.

É esse o significado daquelas barras azuis claras e azuis escuras [nos mapas diários da DGS]. As barras azuis escuras são os casos apontados na data de diagnóstico ou notificação; e as barras azuis claras são dos casos em que se sabe a data do início dos sintomas. O que os epidemiologistas fazem é corrigir ainda mais esses dados: aplicam uma distribuição que descreve, em função do período médio de incubação do vírus, o dia em que as pessoas foram contagiadas.

Mas o intervalo entre o dia do contágio e dos sintomas também pode variar de caso para caso.

O período médio de incubação é de cinco dias e também pode ir até aos catorze dias, mas isso é descrito por uma função matemática. Por isso, todos os dias correm um modelo matemático que distribui o número de casos para a data de contágio. E é com base nisso que eles calculam o R(t) [número de pessoas que cada pessoa contagia] que as autoridades de saúde divulgam nas conferências de imprensa. Só que, normalmente, esses cálculos vêm atrasados.