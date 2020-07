Carlos Ascenso André começou a traduzir a Eneida em 2015. Compromissos profissionais no oriente, onde foi responsável por um projeto de implementação do estudo do português em universidades chinesas, fizeram com que o desafio se tornasse ainda maior — o tempo escasso, levou a que a tradução se fosse fazendo lentamente, ao ritmo de “20 versos cada dia e não era todos os dias”. Foi só quando regressou a Portugal, há cerca de dois anos, que o antigo professor da Faculdade de Letras de Coimbra encontrou a tranquilidade necessária para mergulhar a fundo no maior desafio de tradução da sua vida e concluir o trabalho iniciado em 2015. A sua tradução da Eneida, a primeira em verso em muito tempo, chegou às livrarias no mês passado, numa edição da Cotovia, editora por onde lançou toda a poesia de amor de Ovídio e os poemas de Tibulo. O livro surge alguns meses depois da publicação de uma nova tradução das Bucólicas e das Geórgicas, também de Vergílio, da responsabilidade de Gabriel A.F. Silva.

A nova tradução da Eneida é “efémera” como todas as traduções o são, mas é o mais próximo que Carlos Ascenso André conseguiu chegar do original recorrendo à linguagem do seu tempo. “Eu falo a língua do meu tempo, respeitando o latim original”, admitiu durante uma entrevista telefónica com o Observador. “Quando traduzo, devo ter consciência que não sou capaz de traduzir o poema original, porque, para ser o poema original, era ele que lá estava. Então, tenho de fazer chegar ao meu potencial leitor, que neste momento é um leitor do ano de 2020 e dos anos que vierem aí, um texto que seja o mais próximo possível.” Isso faz da tradução uma coisa obrigatoriamente datada, mas o tradutor não vê nada de trágico nisso — quando decidiu que queria traduzir poesia latina, sabia perfeitamente no que se estava a meter.

E foi precisamente pelas dificuldades de traduzir um poema como a Eneida, “a obra-prima da literatura ocidental”, sobretudo pelo seu caráter profético no que diz respeito à História da Europa, que a conversa com Carlos Ascenso André começou.

Esta foi uma tradução que lhe levou alguns anos.

Não sei dizer ao certo quando comecei, mas foi seguramente quando publiquei os Remédios Contra o Amor [de Ovídio]. Foi em 2015, sensivelmente. Digamos que foram cinco aninhos que a Eneida me tomou. Estava no oriente e tinha muito trabalho. O peso pesado disto tudo aconteceu depois de ter voltado e de ter começado a ter o tempo todo, porque decidi não regressar a Coimbra [onde dava aulas na Faculdade de Letras]. Facilitou-me a vida.

Conseguiu encontrar tempo para a Eneida.

Foi de facto aí que encontrei tempo, porque a Eneida precisava de uma dedicação muito grande. Enquanto estive no oriente, devo ter traduzido dois ou três Livros, mas não podia ir além disso, não conseguia traduzir mais do que 20 versos cada dia e não era todos os dias. Era um trabalho lento, moroso. Beneficiava de uma certa solidão que tinha lá, mas só podia traduzir à noite. Foi mesmo preciso vir para o meu espaço. Ainda por cima vivo no campo, posso viver bucolicamente, e isso permitiu-me dedicar o tempo inteiro dos últimos dois anos à Eneida.

Foi esse o maior desafio com que se deparou? A escassez de tempo?

Já traduzi muito, mas nunca tive um desafio desta dimensão. Por alguma razão, muita gente considera que a Eneida é a obra-prima da literatura ocidental. Eu considero. Exige uma atenção aos pormenores. Quando ensinava a Eneida, costumava dizer aos meus alunos que nenhuma palavra está por acaso. E se nenhuma palavra está por acaso temos de nos concentrar em cada uma e descobrir porque é que ela está naquele lugar, o que é que significa naquele lugar, porque se estivesse noutro lugar, provavelmente significaria uma coisa diferente e teria uma dimensão estética e uma carga semântica diferentes. Isso é um trabalho que se faz em cada momento. Não é um trabalho de olhar para um texto uma hora ou duas por dia, é um trabalho que requer muita atenção. Às vezes dormimos com um problema na cabeça e acordamos com ele solucionado.