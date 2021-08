Acabado de ser reeleito presidente do PS, e dois dias depois do congresso em que António Costa anunciou uma série de medidas de olhos postos no Orçamento, Carlos César recebeu o Observador no Salão Nobre do Largo do Rato para deixar avisos à navegação. Em plena negociação orçamental, César alerta: a estabilidade política não pode fazer-se à custa da estabilidade económica e social e é preciso respeitar o papel da concertação social. E como, no entender do socialista, este Orçamento vai já definir o “perfil” do próximo, as “preocupações” que assume também se estendem por estes dois anos.

Sobre o tema que dominou os bastidores, mas não o palco do congresso, assegura que as conversas à volta da sucessão no PS são “fantasiosas” porque Costa deve mesmo ficar para lá de 2023 — “o que está bem, em geral, não se muda”. E o que está bem também se deverá à falta de comparência da oposição — para Rui Rio e o PSD, César reserva ironias e ataques em série, considerando que o partido atravessa uma “crise de identidade”, com uma “liderança errática” e que não recusa “amancebar-se” com o Chega. Marcelo, avisa, deve ficar como está e como esteve no primeiro mandato: em “colaboração profunda” com o Governo.

Qual foi a ideia de suscitar nesta altura, neste congresso, um debate sobre a sucessão a António Costa no partido?

Foi uma ideia muito desenvolvida pelos jornalistas, mas que não teve expressão do ponto de vista do Congresso. Na verdade, naqueles dois dias de trabalho ouvi mais jornalistas a falar de sucessão do que delegados.

Não foram os jornalistas mas o presidente do partido quem escolheu os nomes que se sentaram na Mesa do Congresso, entre os quais aqueles de que se fala mais.

Sim, foi escolhido por mim em articulação com o secretário-geral. Mas a mesa do Congresso são 20 pessoas, umas escolhidas pela sua notoriedade, outras pela sua posição institucional e inerência de cargos e outras ainda porque eram importantes do ponto de vista da organização e da condução dos trabalhos.

E no caso destas quatro qual foi o critério?

Nesse caso, misturou-se a notoriedade com as respetivas posições institucionais. O que disse sobre essa matéria é evidente: a Mesa é evidentemente uma fotografia e as fotografias são interpretadas de acordo com aquilo que as pessoas têm maior sensibilidade para apurar. No meu caso foi dar notoriedade a quem já a tem e de transpô-la para a imagem do Congresso.