Falemos das personagens que pairam no clube da felicidade. Este tal primo que vive na comunidade é muito diferente de si. Foi um desafio que ele lhe lançou, ou a ideia para o projeto surgiu de uma conversa com ele?

Foi da minha parte. É dos primos mais próximos. É mais velho três anos, mas sempre teve muita graça, é uma referência. Lembro-me que, aos 16, fui com ele uma semana dar uma volta à Sertã. Já tinha uma caravana. A certa altura, perto do “Resto da Tua Vida”, ficámos mais próximos. Ele andava muito em viagem, mas voltou para Portugal. Percebi que estávamos os dois na mesma frequência. Apesar de eu poder representar o contrário, sobretudo esteticamente, algo mais urbano, vivia no Restelo, e para ele, o divertido era não gastar mais de vinte cêntimos no final de um dia, as nossas conversas eram as mesmas. Ficávamos os dois a rapar e a rapar a condição humana em Natais, ali até ao limite. Pensei: “um dia vou fazer algo com o meu primo”. E ali em Torres Vedras, onde está a comunidade, ele é muito respeitado também por ser carismático. Tem a figura anti-sistema, vive assim, sempre trabalhou seis meses em vinhas de diferentes países, nos outros seis estava a viajar na sua caravana.

Figuras que estamos só habituadas a ver nos filmes.

Sim, sim. Sempre me surpreendeu o prazer das viagens, do que aprendia. Eu que venho de uma família conservadora, lembro-me de achar aquilo fascinante. Tinha tios meus, completamente capitalistas e, do outro lado, o meu primo a explicar o prazer de transformar uma carrinha numa cama confortável. Depois, já o tinha abordado para fazermos algo juntos. Comecei a filmar, sem certezas, durante quatro dias só brutos. O meu primo convidou-me para ir lá à comunidade e, quando cheguei, fiquei estupefacto.

Porquê?

Conseguiu organizar um espaço, restaurou tudo e ficaram lá a viver vinte a trinta pessoas. Todas a construir aquilo todos os dias. O meu primo não cobrava renda, mas tinham de trabalhar umas horas. Estar a criar. Ou a fugir de algo. Ou a estar, só. E aquilo resulta. Ele quer construir um estúdio de som, tem vários armazéns. O sonho do meu primo é dar tempo para criar. Ou só para estar sem pressões para pagar a renda, sem estarem rodeados do julgamento dos pais e amigos. Achei fascinante. Fui para lá uns tempos.

Foi tudo filmado lá?

Grande parte dos episódios sim, mas, por razões pandémicas, tive de virar isto mais para o meu projeto criativo.

Mas ficou a achar que aquela ideia de sociedade é possível?

Sim. Não sou a pessoa certa, porque nunca tirei grande prazer do desconforto em viagens ou festivais. Do “isto é giro para depois contar a história”. Todas as viagens que faço, opto sempre por ir para países que me surpreendam mais do que Lisboa, mas que me dão conforto. Sobre isso não aprendi nada. Mas aprendi a desvalorizar várias coisas. Tenho muitos dramas por ter recusado propostas e depois não ter dinheiro para pagar a minha série, a renda ou a prestação do carro. Para eles, não ter nada na conta ou no frigorífico não é problema. Aprendi com o meu primo. Safa-se sempre. Agora, não vou tentar passar essa visão romântica da pessoa que foge para o campo. E que isso é o ideal. Não acredito completamente nisso. Mas, para a comunidade, é.

Então não é um humorista a infiltrar-se num ambiente estranho. É uma experiência que o ajudou no processo criativo.

Sim. Claro que há várias cenas em que é estranho estar lá eu, de calções caqui e polo branco ali no meio. Senti-me mais julgado do que eles. Houve uma cena gira: adoro vinho, levei uma garrafa caríssima para o primeiro jantar, pousei-a na cozinha comunitária, virei costas para falar com o meu primo, e um deles usou-a para temperar uma jardineira [ri-se]. Disse-lhe que não tinha problema nenhum. Levei também um copo em cálice, que costumo levar nas tours, para o vinho respirar, e isso teve graça. Temos esses momentos. Mas não os quis explorar muito. Com a pandemia, saíam e entravam pessoas, não deu para criar personagens recorrentes. Como foi tudo gravado durante dois anos, tive pessoas que nunca mais voltaram. Tive de fazer algo mais sobre mim e o meu primo.