É quase como se uma toda uma geração de fadistas se tivesse perdido. Carlos do Carmo, para muitos o mais importante fadista vivo, para quase todos uma das maiores referências da música portuguesa da segunda metade do século XX, morreu esta sexta-feira, dia 1 de janeiro, com 81 anos. Símbolo maior de uma geração fadista que apareceu a seguir a Amália Rodrigues, teve uma carreira (nacional e internacional) com que poucos rivalizam, no número e qualidade de discos editados e nos palcos pisados. Recuperou, ainda, o protagonismo dos fadistas homens, entrando numa galeria de notáveis que inclui, por exemplo, Alfredo Marceneiro — o “Ti Alfredo” que um dia disse à mãe de Carlos do Carmo, a grande fadista Lucília do Carmo, que “o rapaz tem muito jeito”.

Os prémios foram muitos, em Portugal — Globos de Ouro, um prémio José Afonso, uma Medalha de Mérito Municipal… — e no exterior, que o reconheceu como merecedor de um prémio Goya e de um Grammy latino. Jorge Sampaio, que apoiou, atribuiu-lhe o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique. Marcelo Rebelo de Sousa, que não apoiou, fê-lo Grande-Oficial da Ordem do Mérito. Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, entregou-lhe as chaves da cidade e António Costa, primeiro-ministro, a Medalha de Mérito Cultural, no seu concerto de despedida dos palcos.

Durante a carreira, que durou mais de 50 anos, levou novos letristas para o fado — de Júlio Pomar a Nuno Júdice, de Saramago a Lobo Antunes — e construiu, com Ary dos Santos (seu grande parceiro até 1984, ano em que Ary morreu), parte incontornável da história deste género musical, em discos como Um Homem na Cidade e Um Homem no País. Cantou no Olympia de Paris, na Alte Oper de Frankfurt, no Canecão do Rio de Janeiro, na nova-iorquina The Town Hall — e um pouco por todo o mundo, na verdade, além de ter pisado a grande maioria dos palcos nacionais de renome .

Passou pela televisão (serviu de apresentador em “Carlos do Carmo”, em que conversava com convidados), foi matéria de exposições e documentários e tornou-se embaixador do fado dando a cara por ele, na bem-sucedida candidatura desta cultura musical a património imaterial da humanidade. Além do que legará à família, deixará parte do seu espólio e da sua obra ao Museu do Fado — essa foi, pelo menos, a intenção que chegou a expressar em entrevistas, dizendo que era o que fazia sentido. A sua história começou no final dos anos 1939. Terminou agora, muitos êxitos depois, da “Gaivota” de Amália que também ficou sua e que lhe pediam sempre para cantar, a “Fado do Campo Grande”, de “Homem na Cidade” e “Cacilheiro” a “Por Morrer uma Andorinha” e “Lisboa Menina e Moça”.