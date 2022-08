Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Iniciativa Liberal parte para a rentrée política de 2022 enquanto quarta força política, detentora de uma bancada parlamentar com oito deputados, num contexto político em que a direita conta com um novo líder à frente do PSD e em que o PS tem uma maioria absoluta. É na Praia da Rocha, em Portimão, que os liberais dão o primeiro passo para um novo ano político.

Em entrevista ao Observador, Carlos Guimarães Pinto, que deixou a liderança do partido após a primeira eleição para a Assembleia da República e que regressou para ser deputado, considera que a implantação do liberalismo em Portugal é mais importante do que os resultados eleitorais e ambiciona que “outros partidos” possam assumir uma “matriz mais liberal”. Mais do que bons resultados, a IL olharia para essa mudança como uma “vitória do partido”.

Quanto ao novo líder do PSD, o deputado diz que é preciso esperar para ver se a fama de mais liberal do que Rui Rio vai ser espelhada nas propostas do partido. De qualquer modo, Carlos Guimarães Pinto defende que PSD e IL não se anulam. “Não me enquadro nessa visão de que a IL tem de estar à espera que o PSD tenha momentos maus para continuar a crescer.”

Ainda à direita, olha para o Chega como um partido que “não tem nada para oferecer ao país” e que está mais próximo do PCP do que da IL. De resto, nesta entrevista, Guimarães Pinto critica a gestão de Santos Silva nas reprimendas ao Chega por considerar que o presidente da Assembleia da República parece “querer promover” a candidatura a Belém “à conta” do partido de Ventura — aliás Carlos Guimarães Pinto não tem dúvidas que PS e Chega ganham com a polarização de que os socialistas têm sido acusados.

