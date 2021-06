Foi a seguir a essa participação também que, como estava a dizer, o professor Mário Moniz Pereira deu um murro na mesa ao dizer que Portugal tinha atletas tão bons como os outros, não podiam continuar a ter a preparação que tinham, era preciso o salto para uma espécie de semi profissionalismo. Depois acabou por ser campeão mundial de corta-mato e em 1976 chegou à medalha de prata nos Jogos.

Moniz Pereira sabia das nossas capacidades, das nossas potencialidades, não era com um treino de 40 a 50 minutos que se podiam ganhar medalhas olímpicas, estava demonstrado. Ele tinha 5 a 6 atletas do melhor, não era por acaso que andávamos igualmente nos melhores meetings do momento e tinha a perceção de que com um bocadinho mais de paciência, treino, um pouco mais de consciência daquilo que éramos capazes de fazer, as coisas melhoravam imenso. Tive a felicidade de logo em março ser campeão do mundo e isso fez acreditar-me ainda mais. Quando cheguei aos Jogos [1976] só perdi porque fui enganado. E fui muito bem enganado. Mas essa derrota também me deu a certeza que tinha capacidade para fazer melhor. Infelizmente, não estive nos Jogos de 1980 devido a uma lesão nos tendões de Aquiles, porque senão aí tinha ganho outra medalha, possivelmente de ouro, e hoje ainda era mais feliz do que aquilo que sou. Não aconteceu, são os tais azares que nós temos de saber gerir muito bem, embora a sofrer, mas temos de saber gerir. Foram momentos em que o próprio Moniz Pereira teve a coragem e a determinação de se saber impor e os nossos políticos de então lá conseguiram abrir um bocadinho a pestana e nos deram as possibilidades certas, também com a consciência de que se falhássemos se calhar hoje o atletismo não era o mesmo.

O Carlos tinha uma frase: “Ser bom observador numa corrida era meio caminho andado para chegar a vitória”. Em 1976, os ingleses e os belgas andaram a fazer o jogo entre eles e teve de ir para frente da corrida logo na oitava volta. Quando diz que foi enganado foi porque teve de ir demasiado cedo para a frente e depois Lasse Viren aproveitou no final ou acha que a estratégia do Viren era mesmo aquela?

Quero dizer que a estratégia tem de ser montada dessa forma, embora tivesse já conhecimento dela, porque em 1972 o Lasse Viren fez precisamente a mesma coisa. Tive um azar tremendo foi com o facto de tanto os belgas como os ingleses, que tinham três atletas na competição, ninguém querer puxar a corrida e puxar aquilo para um nível elevado. Tive de assumir eu o papel de ir para a frente e gerir a corrida de forma a, no mínimo, ser segundo. Sabia que os últimos 51 segundos na última volta tinha muito poucas hipóteses. Quando aquilo aconteceu, para mim já não era novo. Essa coisa de observação é porque quatros anos antes percebi o que podia acontecer nos anos seguintes. Mas pronto, vale o que vale.