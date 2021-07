“Quando projeto não é aprovado porque um arquiteto não gosta, há suspeita de corrupção”

Recuperando a questão do licenciamento. Disse numa entrevista que “tem de haver regras muito claras nos licenciamentos para evitar a corrupção.” Há corrupção na câmara? E essa corrupção é em larga escala?

Como as regras não são claras, os projetos não são aprovados. E isso pode dar a azo a corrupção. Não faço aqui acusações, mas a realidade é que quando uma pessoa define um determinado projeto de arquitetura e ele não é aprovado porque um dos arquitetos da Câmara não gosta ou acha que não é bonito obviamente que se levanta a suspeita de que pode haver corrupção. Não tenho obviamente certezas, o que tenho a certeza na vida é de que sempre que há regras pouco claras pode dar azo a corrupção.

Quer clarificar essas regras mas também quer tornar os processos mais rápidos, menos burocratizados. Isso não pode aumentar a corrupção já que o controlo vai ser necessariamente menor?

Parece-me que é exatamente ao contrário. Se tiver uma câmara, em que passam três anos até conseguir aprovar um projeto, isso dá muito mais azo a corrupção do que ter um sistema fácil em que digo: um projeto que entre na Câmara, e só dependa da Câmara, deve ser aprovado no máximo em três meses; um projeto que dependa da consultas externas de outras entidades, então só pode demorar seis meses. Mas não pode demorar mais do que isso. Vivi em Boston muitos anos e tratei com muitos arquitetos e engenheiros. Numa cidade como Boston, quando a pessoa põe um projeto na Câmara Municipal sabe de antemão se vai ser aprovado porque aquilo que põe no projeto são as regras que lá estão.

Em Lisboa diz-se que depende do ateliê que coloca o projeto.

Isso são os senhores jornalistas que podem dizer. O mais importante é que dependa de regras muito claras.

“Como fui comissário tenho mais-valias para convencer Bruxelas de linha do metro em laço”

A mobilidade é outro aspecto muito importante do seu programa. Quer transformar a futura linha circular e a linha amarelo numa única linha em forma de laço. Isto implica começar o processo todo de novo?

Não. Não sou o típico de político para destruir o que está no passado. Construo com o que tenho. Não teria feito uma linha circular. Aliás, não é um círculo, é um ovo com uma pequena distância. Não faz sentido em termos de transportes.

Mas este novo projeto não vai implicar renegociação com a Comissão Europeia? A obra também já está atribuída a um consórcio…

Não. Só tem uma mudança: em Campo Grande, onde hoje as pessoas que vêm de Odivelas vão diretamente para Saldanha, com a linha circular não o vão poder fazer, têm de fazer um transbordo. Aquelas que vêm de Telheiras, vão também ter de fazer um transbordo em Campo Grande. Aquilo que quero é evitar esse transbordo. Portanto, em vez de ser em círculo seria em laço.

E isso não implica um novo projeto, uma nova negociação?

Não. As infra-estruturas já existem, portanto é algo que podemos muito facilmente discutir com a Comissão Europeia. E para isso também tenho algumas mais-valias enquanto antigo comissário.

Não tem garantias de que venha a ser aprovado.

Não tenho garantias, mas tenho a vontade política de o fazer e tenho conhecimento para o fazer.

Essas alterações vão alterar o calendário todo.

Não vamos atrasar. Se for para atrasar o calendário, repensaremos. Mas esta é uma ideia fácil, que está a ser trabalhada com vários engenheiros do [Instituto Superior] Técnico, e que se faz com pouco custo e com poucas mudanças no projeto.