Carlos Moedas avançou com obras na Almirante Reis sem pareceres técnicos

Escreve a Carris que “a circulação da Carris — em cinco carreiras (706N, 735, 979 e 206) — via rua Carlos Mardel poderá ser melhorada face à solução proposta”. A retirada da faixa BUS entre a rua Carlos Mardel e a rua Morais Soares é considerada “preocupante” pela Carris. “Vai ter implicações no escoamento do trânsito na entrada na rua Morais Soares”, sustenta a empresa no parecer. Segundo o documento, o semáforo instalado no local só permite a passagem de um autocarro (ou dois, caso passem logo de seguida e já com o semáforo amarelo) pelo que a Carris alerta para a necessidade de “haver mais tempo de verde”, para impedir que “os carros e autocarros fiquem todos ‘trancados’ na rua Carlos Mardel”.

“Em alternativa à alteração do tempo no semáforo propomos que seja considerado um corredor BUS, apenas no final da rua Carlos Mardel, com uma extensão mínima de 50 metros, circulando o trânsito individual numa faixa à direita do corredor BUS, eliminando parte do estacionamento em espinha considerado neste projeto”, explica a Direção de Operações da empresa.

Com experiências já realizadas, a Carris acrescenta também fotografias tiradas durante os testes para sustentar as observações feitas à proposta. Na rua Carlos Mardel é necessário retirar inclusivamente chapéus de sol das esplanadas no local já que, de acordo com uma experiência realizada pela Carris, há o risco de os espelhos “retrovisores dos autocarros tocarem nos chapéus de sol”, descreve a empresa.

Como solução alternativa, a Carris sugere que sejam efetuadas pequenas obras na Praça do Chile, “com implementação de uma rotunda provisória, até que seja implementado o projeto em estudo na CMLx para toda esta avenida”.

Mas há mais pontos a melhorar, segundo a empresa municipal, essencialmente na zona da Alameda onde a Carris antevê maiores problemas durante as horas de ponta.

Estimando no mínimo 14 autocarros por hora, em horas de ponta, a que se podem somar mais dois ou três autocarros na paragem, a Carris prevê que “o segundo e terceiro autocarro ficarão a bloquear a pista ciclável ou com a traseira em cima do cruzamento”.

“O autocarro tem uma extensão muito curta entre a paragem e o semáforo. Caso haja carros na via central é provável que a circulação possa ficar bloqueada. Havendo carros para efetuar a volta à esquerda, o autocarro pode ficar a bloquear a via central até conseguir entrar na via mais à esquerda“, aponta a Carris, de acordo com os dados que tem sobre a passagem de autocarros no local, acresentando ainda que com os autocarros a virarem “90º à esquerda o autocarro vai projetar a traseira para a via central” o que a empresa diz ser “potencialmente perigoso”.

Bombeiros dizem que “solução provisória e definitiva são prejudiciais para o socorro” em comparação com “atual traçado”

Num parecer sucinto, de uma página apenas, o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa escreve que “a solução provisória e definitiva são prejudiciais para o socorro, tendo em atenção o atual traçado”. “Agora, a subir e a descer, os meios de socorro nunca ficam retidos no trânsito pois utilizam as ciclovias”, escrevem os Bombeiros, num parecer que tem data interna de entrada na câmara de Lisboa a 30 de maio, já depois de ter avançado a obra para reconfiguração da ciclovia. Precisamente no mesmo dia em que em reunião de câmara era adiada a votação do pedido para uma consulta pública sobre a ciclovia da Almirante Reis.

O Regimento de Sapadores Bombeiros aproveita ainda a oportunidade para “alertar para os conflitos entre ciclistas e entre ciclistas e peões”, compara a Avenida Almirante Reis na sua versão inicial (sem ciclovia) e a solução com pilaretes e reconhece “que a solução apresentada tem vantagens de mobilidade dos meios de socorro”.

“Compreendemos que para os assuntos de mobilidade, as soluções propostas sejam mais aceitáveis. Salvo melhor opinião, julgamos que indiretamente, poderá favorecer a movimentação dos meios de socorro, pois o trânsito não estará tão congestionado como atualmente, especialmente na subida”, lê-se no parecer assinado por Tiago Manuel Lopes, comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

EMEL alerta para acidentes entre “diferentes modos de mobilidade”

A análise da EMEL para a Avenida Almirante Reis está datada de maio de 2022, sem dia específico, e faz alguns reparos que repetem o que outras entidades apontaram, nomeadamente na zona da Alameda.