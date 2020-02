Mas quando entrou no projeto europeu não havia sequer a perspetiva de um Brexit, o projeto era mais garantido. Acha perigoso o que se passa agora na Alemanha, com a líder da CDU a demitir-se, os sucessores prováveis aparentemente menos pró-europeus? Pode representar uma inversão do posicionamento alemão ou pôr em causa o próprio projeto europeu?

Acho que não, porque a Alemanha é um dos estados-membros mais sólidos em termos de instituições. É verdade que me assusta o populismo, o extremismo e o caminho que a política está a seguir em todos os países, inclusive no nosso. Mas não penso que a Alemanha corra esse risco. É um país muito institucional, em que a senhora Merkel, apesar de estar no fim do seu mandato, representa realmente aquilo que a Alemanha é: a estabilidade, a certeza, a previsibilidade. Os alemães votam nessa previsibilidade, apenas estão a dar um sinal de que a senhora Merkel já lá está há anos de mais.

Porquê?

Nenhum político, nenhuma pessoa, pode aguentar tanto tempo com a exposição que ela tem, que não é só a exposição do país, mas é uma exposição mundial. Há aqui uma transição. E como todos os políticos, tem muita dificuldade em sair de cena. Mesmo se olhar para o nosso país, os políticos entram muitas vezes com 20 anos na política e não se reformam. E a senhora Merkel vai ter de dar esse passo, que é difícil. Ao dar esse passo está a tropeçar e a criar alguns problemas aos seus sucessores.