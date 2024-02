Os números são a melhor ilustração. Em 2019, o mundo passou a ter pela primeira vez mais de 50 por cento de uma população de 7,7 milhões a viver em áreas urbanas. Na Europa, estima-se que essa percentagem ascenda aos 74,5% em 2030. Ano esse em que se prevê que 750 cidades produzirão 61% do PIB mundial. A Leste e Sul do planeta, Ásia e África, o crescimento urbano andará pelos 90%. Uma vez que as cidades consomem 78% da energia mundial e produzem 60% das emissões de CO2, a sustentabilidade do planeta passa, segundo o colombiano radicado em Paris Carlos Moreno, pela ideia de proximidade, concretizada no conceito de cidade de 15 minutos: uma cidade onde tudo esteja a uma distância máxima de um quarto de hora – do emprego à educação, dos serviços médicos às praças públicas, dos espaços verdes à atividades culturais.

Traduzido em dez línguas, o livro deste professor de urbanismo na Sorbonne, Direito à Cidade (Edições 70), acaba de ser publicado em Portugal. É uma reflexão sobre a relação entre as cidades e os seus habitantes, tendo como principais critérios o tempo, as deslocações, a qualidade de vida, os transportes e os espaços públicos. Neste conversa com o Observador, o diretor científico e cofundador da cátedra Empreendedorismo, Território, Inovação no IAE Paris — Université Panthéon-Sorbonne, fala sobre os contínuos movimentos para o centro das cidades (que não abrandam), a influência que o trabalho tem na vida urbana e a riqueza que pode ser uma cidade que acolha diferentes culturas e estratos sociais nas mesmas áreas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.