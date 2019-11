Perante o juiz Ivo Rosa, Carlos Santos Silva afirmou que pagou esses 200 mil contos em numerário com os fundos da economia paralela do mercado da construção que reunia num cofre. Acrescentando que não tinha contrato que terá sido então assinado mas apenas os anexos.

Santos Silva repetiu ainda as declarações que já tinha feito anteriormente nos autos. O empréstimo teve uma correção monetária de 5% e acabou por transformar-se em dois milhões — que terão sido pagos em 2007 — mais os 4,5 milhões de euros pagos em 2008 e que correspondiam aos 50% da mais valia acordada. Total: 6,5 milhões de euros que José Paulo Pinto de Sousa transferiu na Suíça através de um sociedade offshore para a conta de Carlos Santos Silva.

O terreno acabou por ser vendido a uma empresa do Grupo Espírito Santo, a ESCOM, através de Hélder Bataglia, com vista à urbanização dos terrenos.

O Ministério Público liga esta transferência de 6,5 milhões de euros ao pagamento de uma alegada remuneração do Grupo Espírito Santo a José Sócrates, através dos seus alegados testas-de-ferro José Paulo Pinto de Sousa e Carlos Santos Silva. E porquê?

porque as transferências de José Paulo Pinto de Sousa apenas atingiram os 5,4 milhões de euros – e não 6,5 milhões;

foram realizadas em 2007 e em 2008, enquanto que o negócio de venda das Salinas de Benguela se iniciou formalmente em 2009 e só terminou em 2013.

O dinheiro vivo para os facilitadores

Outro dado relevante do interrogatório prendeu-se com a circulação em “dinheiro vivo” que Carlos Santos Silva confirmou que alimentava desde os anos 80. Tudo porque aquando da sua detenção a 21 de novembro 2014, foi-lhe apreendido um cofre onde guardava cerca de 200 mil euros em numerário.

Além de confirmar que tinha um sistema nos anos 80 e 90 que assentava em passar cheques a diversas funcionárias das suas empresas (engenheiras, secretárias ou até a rececionista) para estas descontarem o cheque ao balcão e lhe darem o numerário, Santos Silva explicou ainda que tinha guardado cerca de 200 mil euros num cofre para fazer face a alguma instabilidade nos mercados internacionais.

Mais: além disso, também servia para levar cerca de 20 mil euros de cada vez em viagens que fazia por Marrocos, Argélia, Líbia ou Roménia para acompanhar as obras do Grupo Lena. Diz Carlos Santos Silva que o ‘dinheiro vivo’ que levava para essas viagens internacionais, servia para pagar a facilitadores locais que lhe pudessem arranjar contratos de obras públicas ou construção civil.

“As campanhas do PS Castelo Branco eram as mais ricas”. E era a mãe de Sócrates quem pagava

José Sócrates disse por várias vezes que Carlos Santos Silva é um “amigo fraterno” e Santos Silva retribuiu, recordando os tempos de amizade na Covilhã com o ex-primeiro-ministro e com a sua família — amizade esta que poucos conheciam.

Aliás, o engenheiro fez questão de dizer que Maria Adelaide Monteiro, mão de Sócrates, tinha efetivamente herdado uma grande fortuna do volfrâmio nos anos 80. Tanto era assim que Maria Adelaide era uma das principais participantes no esquema de financiamento que alimentava o PS de Castelo Branco. Aliás, as campanhas eleitorais do PS no distrito Castelo Branco “eram as mais ricas” do país.

Carlos Santos Silva não só negou que o dinheiro que depositou em diversas contas da Union des Banques Suisses fosse de Sócrates, como confirmou o que o ex-primeiro-ministro já tinha dito: “Eu não sabia que Santos Silva tinha dinheiro na minha conta”.

Mais: nem o pai, nem os filhos, sabiam que Carlos Santos Silva tinha contas na Suíça. Só a sua mulher Inês do Rosário, tinha essa informação.

As transferências em numerário para Sócrates

À pergunta que todos fazem (“porque razão não transferiu os seus empréstimos através de conta bancária?”), Carlos Santos Silva explicou que lhe dava mais jeito andar com numerário, sendo que Sócrates às vezes não estava no país, logo dava-lhe mais jeito levantar antecipadamente para emprestar ao ex-primeiro-ministro. Além do mais, a ideia de entregar ‘dinheiro vivo’ partiu dos dois — não foi de ninguém em concreto.

Santos Silva explicou que entre 2010 e 2012, providenciou transferências ou entregas de dinheiro a José Sócrates. Eram pontuais e eram sempre realizadas de forma faseada.

A ajuda regular só começou após o verão de 2013, quando José Sócrates terá confessado a Carlos Santos Silva que estava a começar a ter dificuldades financeiras e a pensar em vender a sua casa no Herron Castilho, em Lisboa. Numa fase mais adiantada do interrogatório, Santos Silva disse que, afinal, Sócrates apenas queira hipotecar a casa, e não vender.