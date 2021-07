Houve alguma alteração na relação com a CGTP com a mudança de liderança, de Arménio Carlos para Isabel Camarinha?

Do ponto de vista político-sindical, não notei diferença nenhuma. Apenas uma mudança ligeira, muito ténue. O Arménio Carlos era uma pessoa com uma cordialidade. Não ponho em causa a da Isabel Camarinha, mas enfim… Estávamos mais à vontade para trocar umas impressões, às vezes para fazer um telefonema, percebendo naturalmente que dum lado e do outro havia sempre alguns constrangimentos. Não estou tão à vontade com a Isabel Camarinha, percebendo que as centrais defendem os trabalhadores mas que têm caminhos opostos.

A legislação laboral será um dos temas quentes nos próximos tempo. Prevê que exista maior aproximação ou afastamento entre UGT e CGTP?

Quando estão em causa os direitos dos trabalhadores nunca nos afastamos. Tem havido sempre convergência quando é necessário. Mas os nossos sindicatos são as verdadeiras plataformas de diálogo. Embora reconheça que quando a CGTP toma decisões não nos pergunta a nós se estamos de acordo ou não. Marcam as iniciativas e têm de ser eles a liderar. Quem quiser vem atrás. Não é nem nunca foi essa a postura da UGT: se a determinado momento entendermos que é fundamental darmos passos no sentido de determinada luta pois fá-lo-emos. Se for em convergência, faremos isso sem qualquer rebuço e sem qualquer constrangimento.

Se António Costa sugerir a sua condecoração ao Presidente da República — tal como fez com Arménio Carlos –, o que é que vai responder?

Falta algum tempo. Mas do que tenho conhecimento, quer das decisões do Presidente Cavaco, quer do Presidente Marcelo, quem se vai embora é condecorado. E a proposta é sempre do Presidente da República. Nunca veio de qualquer líder do Governo.

Até ao caso de Arménio Carlos. António Costa disse publicamente que deveria ser condecorado pelo Presidente da República.

Deveria ter mais a ver com os 50 anos da CGPT e não tanto com a pessoa em si. De qualquer forma, a UGT sempre deu provas que é uma fervorosa adepta da concertação social. É isso que nos distingue da outra central sindical. A outra central está na concertação para ter brilho mediático e para aparecer nas televisões com os soundbites. Nós estamos lá para defender os trabalhadores e a concertação social.

Vamos agora avançar aqui para a segunda fase da nossa refeição, o Carne ou Peixe, em que só pode escolher uma de duas opções. Preferia convidar para um almoço na sua terra, a aldeia de Campelo, António José Seguro ou António Costa?

Os dois em conjunto.

Não pode. O restaurante só aceita mais um lugar.

Convidaria aquele que tivesse disponível.

Resposta politicamente correta. Em quem tinha mais confiança para assinar um acordo: Jerónimo de Sousa ou Catarina Martins?

Nenhum.

Quem é que vai ter mais pena de ver menos vezes quando deixar de liderar a UGT: Isabel Camarinha ou Arménio Carlos?

Não terei saudades de nenhum em particular.

Preferia ter como primeiro-ministro do outro lado das negociações Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?

Fernando Medina.