Apanhámos Carrilho da Graça quase de malas aviadas para outro atelier. É uma despedida da casa onde esteve mais de trinta anos, onde nasceram projetos como o Pavilhão do Conhecimento, a Escola Superior de Comunicação Social, o núcleo arqueológico do Castelo de São Jorge ou o mais recente Terminal dos Cruzeiros de Lisboa. O espaço que até agora era o atelier do arquiteto ficará para outro inquilino, porque o prédio tem um novo dono. Apesar de ser “vítima” da procura incessante e desenfreada por imóveis em Lisboa, João Luís Carrilho da Graça, 67 anos, encara todo o processo com naturalidade. Pelo menos com uma calma contrária à de muitos lisboetas. Tal como o facto de ver o seu acervo com mais de 40 anos de atividade profissional ser incorporado no Arquivo da Casa da Arquitetura, este sábado, 15 de fevereiro.

Carrilho da Graça continua “muito ocupado com uma vida frenética”, mas falou com o Observador sobre tudo: projetos que ficaram na gaveta, a Lisboa de Medina — que vê com muito bons olhos, não tivesse sido também ele seu apoiante — e até a relação entre engenheiros e arquitetos, que “é razoável”. A única coisa menos positiva é a falta de comunicação do próprio meio para o exterior, culpa da Ordem dos Arquitetos, diz, e dos próprios profissionais da área. “As pessoas pensam que isto é uma vida glamourosa, mas não é”, afirma. Fez carreira na obra pública, onde se pode dizer que o edifício ajuda à construção de uma memória coletiva. Mas não descarta vir a construir cenários “efémeros e rápidos” em cinema ou teatro. Se o convidarem, claro.

Um arquiteto depositar o acervo é como um cozinheiro revelar os segredos das suas receitas?

Não. Vou depositar o acervo porque continuo hiperativo e vou muitas vezes precisar das coisas que estão lá. A vantagem é que os papéis, as fotografias, as maquetes vão ser muito bem guardadas, fotografadas e conservadas. Isso vai permitir que os investigadores vão ver esse material, quer presencialmente ou digitalmente, coisa que não acontece em quase mais lado nenhum do mundo.

É como aceder digitalmente a uma tese de mestrado ou doutoramento.

Exatamente. Quanto à pergunta… não há assim muitos segredos em arquitetura porque, no fundo, entregamos o projeto ao dono da obra, os desenhos que entregamos podem ser divulgados, portanto não há assim grandes segredos. Até porque as obras, quando chega a esta altura, já estão bastante divulgadas.

Esta pergunta já foi feita a outros arquitetos: preferia que este trabalho de arquivo estivesse distribuído pelo país ou está bem como está, numa única instituição?

A tendência será para que a maior parte das coisas sejam ali conservadas. Depois temos um arquivo, mais ou menos estatal, que é o Forte de Sacavém, mas onde não acontece grande coisa. Não promove exposições, não há tanta consequência como na Casa da Arquitetura. E há a Gulbenkian, que é muito aberta e interessada. Mas tendencialmente parece-me que a Casa da Arquitetura vai conseguir confluir todos esses acervos.

Disse que não tem por hábito olhar para o trabalho que já fez, mas que tem tido surpresas.

Nunca olhei muito para trás, nunca fiz um balanço do que tenho feito nestes anos. Tinha um sistema de arquivo, que agora vai desaparecer, uns tubos onde o pó não entra, em que os desenhos estão lá fechados, num arquivo aqui no atelier. Só que não é muito prático nem muito normal. E durante trinta ou mais anos não olhei para aqueles desenhos, fotografias ou maquetes. E tenho muitas fotografias analógicas, às quais nunca mais voltei, e agora que estou a voltar a vê-las apercebi-me que, por exemplo, o tipo de desenhos que fazia não é muito diferente dos de hoje. As técnicas, os materiais, continuam a ser os mesmos. E estão em relativo bom estado.

Então não é daquelas pessoas que se assusta quando lê “mais de 40 anos de trabalhos”, quase como uma espécie de homenagem?

Sim, assusto-me. Mas não há nada a fazer. Só que nunca pensei que estaria a construir uma espécie de museu.

Há algum projeto que se arrependa de ter deixado na gaveta?

Arrepender não posso, porque quando não vai para a frente não é culpa minha. Mas de ter assim pena acho que não tenho de muitos. Lembro-me de um que gostava imenso, que é o Museu Ibérico de Arte e Arqueologia em Abrantes. Acabou por não avançar porque não havia dinheiro e existia uma certa apreensão das pessoas que moravam naquela zona, por acharem que o projeto era demasiado arrojado. Fiquei com pena, mas está feito, publicado, pode-se sempre imaginar como poderia ser. Tenho outro, que espero que se venha a fazer: um anfiteatro exterior no Castelo de São Jorge, em madeira reversível e não intrusivo, ao pé da intervenção que fiz na Praça Nova. Acho que vai ser muito interessante e tenho esperança que se construa. Tem uma vista maravilhosa. Até porque esse espaço não está suficientemente aproveitado.